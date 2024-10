Gala Balón de Oro 2024, en directo: nominados y ganador del galardón de France Football

"Una noche increíble para mí hoy, me gustaría hablar en español, el idioma de mi país. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí, sé que hoy es un día muy especial no sólo para mí, también para mi familia y para mi país. Quería dar las gracias a la persona más importante que tengo, mi novia, justo hoy hacemos ocho años y sin ti este camino no hubiera sido el mismo, muchas gracias. A mi familia por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que me ha ayudado desde el principio y a dar los pasos correctos, a ser un hombre que juega al fútbol por amor, también a mi agente Pablo, quién nos diría que estaríamos aquí cuando me ibas a buscar y me llevabas a los partidos con un amor incondicional que no he visto nunca", señala Rodri.

"También quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo, gracias al City, al staff, a los jugadores. Para mí es muy especial, sin vosotros no lo hubiera conseguido. A la selección, a Luis por confiar desde hace de tanto tiempo a mi, me quiero acordar de Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecería estar aquí igual que yo. Y a uno que estará aquí dentro de no mucho a Lamine. Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Iniesta, Xavi, Iker, Busi, como tantos, es para el fútbol español y para la figura del mediocentro, hoy muchos amigos me han escrito y me han dicho que el fútbol ha ganado, por darle visibilidad a tantos mediocentros que tenemos un trabajo en la sombra y hoy sale a la luz", añade Rodri.

"Por último me gustaría contar una anécdota del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en primera división y recuerdo un día que dije 'Basta', recuerdo llamar a mi padre llorando con a sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y él me dijo 'Si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla', y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto, gracias a todos", concluye Rodri Hernández, flamante Balón de Oro 2024.