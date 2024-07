La frase de Jude Bellingham tras su agónico gol para mantener viva a Inglaterra: "¿Quién más?"

Jude Bellingham evitó la eliminación de Inglaterra ante Eslovaquia con un gol histórico de chilena en el minuto 95, un tanto que mandó el partido a la prórroga, donde los de Southgate lograron el pase a cuartos de final con un gol de Harry Kane en el primer minuto del tiempo extra. El centrocampista del Real Madrid firmó uno de los momentos de esta Eurocopa de Alemania y uno de los goles más importantes de la historia de la selección inglesa. Su celebración nada más marcar dio mucho que hablar y es que el futbolista gritó en dos ocasiones la frase "Who else? (¿Quién más?)", en una clara respuesta a las críticas de la prensa británica al juego de la selección inglesa.

El centrocampoista inglés fue preguntado en la rueda de prensa posterior al partido por esa celebración y Jude Bellingham se reiteró en su respuesta a las críticas que ha recibido el equipo.

"Estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura y sintiendo que has decepcionado a toda una nación y en 30 segundos, con un golpeo de balón, todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener. Pero cuando ocurre sienta genial", indicó Jude Bellingham.

"La adrenalina se apodera de ti. Es una combinación de muchas cosas. Jugar para Inglaterra es muy bonito pero también significa mucha presión. Oyes a la gente hablar mucha basura. Es bonito cuando lo consigues, de alguna manera, se la devuelve. Es difícil para un futbolista hablar abiertamente en ruedas de prensa o entrevistas porque siempre estás juzgado", analizó el centrocampista del Real Madrid.

"Creo que sabes lo que quiero decir con la basura..."

El jugador inglés indicó que se debe tener "personalidad" para vestir la camiseta de Inglaterra ya que la presión es "muy alta".

"Creo que sabes lo que quiero decir con la basura. Jugar para Inglaterra debe ser una de las cosas más orgullosas en la carrera de un futbolista, pero a veces es un poco complicado. Hay una presión muy alta e intensa. Los aficionados esperan mucho de nosotros... La gente habla mucho y tienes que tener personalidad", indicó Jude Bellingham.

El centrocampista inglés también aclaró en sus redes sociales el comentado gesto tocándose sus partes tras el gol a Eslovaquia, que muchos interpretaron como un gesto hacia el banquillo eslovaco.

"Un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el juego. Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche", escribió Jude Bellingham en sus redes sociales.

Southgate: "Jude y Harry crean estos momentos"

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, explicó tras el agónico pase a cuartos de final, donde se medirán a Suiza, que no cambió a Bellingham ni a Harry Kane porque son jugadores que "crean estos momentos", en referencia a los goles que anotaron.

"A falta de 15 minutos para el final te preguntas si está de pie. Él y Harry Kane crean estos momentos. Por eso no haces cambios. Teníamos suficientes jugadores ofensivos en el campo. Sabes lo que esos jugadores pueden hacer. Nos quedamos con ellos", indicó Southgate.

"Todavía nos van a cuestionar y lo entendemos, pero tenemos algunas cualidades que nos han mantenido en la competición. Estoy muy orgulloso del espíritu y el liderazgo que han demostrado los jugadores", destacó el seleccionador inglés.

Harry Kane: "Subestiman el espíritu que tenemos"

Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra, reconoció que el triunfo ante Eslovaquia "es una de las mejores victorias de su carrera " y, aunque insistió en el margen de mejora, cree que se "subestima" el "espíritu" de su equipo.

"Hablamos mucho sobre este equipo que hemos creado desde que Gareth está aquí. Por supuesto que sabemos que podemos mejorar, pero lo que la gente y otros equipos subestiman el espíritu que tenemos. El saque de banda larga (del gol) lo habíamos hecho funcionar", explicó el delantero en declaraciones a la BBC.

"Es una de las mejores victorias de mi carrera, sin duda en cuanto a sensaciones. Qué locura de emociones. Marcar fue fantástico. Una sensación increíble y espero que podamos usar esta energía en los cuartos de final ahora", apuntó el delantero del Bayern.

"Somos un equipo que está preparado para llegar hasta el final para ganar. Eso es lo que necesitábamos. No fue nuestra mejor actuación, pero seguimos adelante y creamos ocasiones", analizó Kane.

