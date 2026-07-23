Zapatero habla por primera vez de las joyas halladas en su despacho: "Son de la familia"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hablado sobre el origen de las joyas halladas en su despacho. Lo ha hecho en una entrevista en 'TVE'. Asegura que pertenecen a su familia y que en "ningún momento pensamos en ellas": "Es una historia sin intención". Señala que dará explicaciones ante el juez sobre el origen de las joyas y habla de "usos de cortesía".

"No hay intención de defraudar", destaca sobre las joyas de su despacho. Durante la entrevista, Zapatero ha defendido su inocencia y niega cualquier tipo de influencias. La UCO encontró las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, las cuales explica que son "un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años y tengo que ser muy prudente" porque quiere aclararlo en la Audiencia Nacional.

Sobre ellas ha aclarado que "ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas" y que el valor tasado asegura que "será sometido a contradicción". Además, confiesa que "nunca habíamos hablado de ellas" y que "estaban con todas las joyas de nuestras familias y otros regalos", considerando la situación "una circunstancia muy negativa".

Sobre la intención de defraudar a Hacienda ha manifestado que "en absoluto hay intención de defraudar", asegurando que "lo vamos a sustanciar de manera adecuada". "En lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial. Es así, es la verdad. No he entrado nunca en una joyería. No hay ningún afán patrimonial, eran regalos de cortesía", ha agregado.

No explica el origen

De este modo, el expresidente socialista quiere "aclararlo todo ante la justicia, es mi compromiso y mi deber", reiterando que "eran un regalo", aunque ha apuntado que "no voy a decir ningún país de origen".

Asimismo ha asegurado que las joyas halladas en su despacho le producen "una alergia profunda". Reconoce que aceptarlas pudo ser un "error": "Seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento".

En la misma línea pide que se "respete los tiempos" para poder aclarar con profundidad el tema en la sede judicial: "Entiendo que mucha gente piense que tenía que haber dado explicaciones antes".

"Quiero, debo, por respeto al procedimiento judicial, aclarar todas las circunstancias y todo lo que se va a hacer constar ante la justicia. Debo hacerlo así porque es mi compromiso y deber", zanja el expresidente, antes de apuntar que "voy a dar ante juez todas las explicaciones, pero ya le digo que no", ha respondido Zapatero a si contrabandeó con las joyas.

Reacciones

El PSOE ha remitido un comunicado en el que mantiene su posición respecto a Zapatero, tras ofrecer "explicaciones públicas". Por ello, el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la entrevista del expresidente: "A ver si es verdad que la inocencia y la presunción de inocencia es igual para todos". Y subraya que "lo que queda acreditado es que se han hecho negocios en diferentes países en nombre del Reino de España".

"Ha tomado el pelo a los españoles con la entrevista y cuando le preguntan por el origen de las joyas" porque "no ha contestado a ninguna duda", ha señalado la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, que añade "que no solo ha ido a defenderse a él sino también a Sánchez".

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