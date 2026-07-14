Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Mundial 2026

Estos son los animales que predicen la victoria de España en el Mundial

A la famosa Tortuga Yellow se le han unido nuevos compañeros de todas las especies que predicen los resultados de la selección española.

El perro salchicha Elfi predice la victoria de España ante Francia en el Mundial de 2026.

Estos son los animales que apuestan por la victoria de España en el Mundial | Antena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Una selección de animales se ha convertido en un talismán que ha alcanzado un elevado nivel de predicción altísimo sobre los resultados de los partidos que juega España en el Mundial de 2026.

La ya conocida tortuga Yellow de Benalmádena, Málaga, ha alcanzado el 90% de probabilidades de acertar los resultados en cada partido eligiendo previamente como alimento un brócoli con la bandera de la selección española de fútbol en numerosas ocasiones antes que la de sus oponentes, algo que se cumplió en los casos de Austria, Bélgica o Uruguay. Cada vez que la tortuga nadaba hacia la roja, la gente gritaba de emoción al saber que tenían una victoria aún más cerca.

De nuevo, Yellow ha revelado su nueva elección sobre el partido de este martes entre España y Francia, y una vez más Yellow se ha decidido por la primera.

No obstante, a este animal se le han unido otros compañeros como la Jirafa Fali, la perdiz Taco o la Cabra Rubí. Todos dan por ganadora a España.

Los animales aseguran que ganará España

La afición está emocionada ante la semifinal que se juega hoy en Dallas, Texas, EE.UU.. Algunas personas consideran que "va a ganar España". ALgunas, incluso, pronostican resultados de "2-1", pero en esta semifinal todos hablan el mismo idioma. Las redes se han convertido en un mar de publicaciones en las que se aprecia cómo una gran multitud de animales de diferentes especies se decantan por la victoria de España. Desde mascotas hasta animales de zoo, todos coinciden en que esta selección se llevará otra victoria.

La que más ha tardado en escoger un ganador ha sido Taco, una perdiz que ha dado varias vueltas, hasta que ha decidido que sólo España puede acercarse a la Copa del Mundo en el partido de hoy.

Rubi, una cabra bien equipada, lo ha tenido mucho más claro y ha ido directamente hacia la misma opción de sus compañeros.

Un perro salchicha llamado Elfi también ha decidido que España es la única posible ganadora del partido, aunque se ha propuesto dar un paso más allá. Según este animal, la final será entre España y Argentina, pero habrá que esperar para confirmar su predicción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Didier Deschamps: "Sí, confirmo que España es la favorita"

Didier Deschamps, en la rueda de prensa en Dallas

Publicidad

Deportes

El futbolista de la selección española Lamine Yamal

Francia - España en directo: partido de semifinales del Mundial 2026 hoy | Resultado, resumen y goles

El perro salchicha Elfi predice la victoria de España ante Francia en el Mundial de 2026.

Estos son los animales que predicen la victoria de España en el Mundial

El pronóstico de la tortuga Yellow para el Francia - España

La tortuga Yellow y su vaticino más esperado del Mundial: ¿Quién ganará, Francia o España?

Recibimiento multitudinario en Oslo a los futbolistas de Noruega
Mundial 2026

El brutal recibimiento en Oslo a la Noruega de Erling Haaland

Didier Deschamps, en la rueda de prensa en Dallas
Mundial 2026

Didier Deschamps: "Sí, confirmo que España es la favorita"

Iker Casillas, en la Casa de España en Dallas
Selección Española de Fútbol

Casillas: "Estamos convencidos de que volveremos a estar en la final del Mundial"

El capitán de la histórica España de 2010 confía en que 16 años después se repita la historia.

Erling Haaland, a su llegada al aeropuerto de Oslo
Mundial 2026

Erling Haaland llega a Noruega con un mapache disecado valorado en 750 dólares

Curiosa imagen del delantero noruego a su llegada al aeropuerto de Oslo.

La afición

España disputará una semifinal mundialista 16 años después

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Dallas

Luis de la Fuente: "El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana"

Imagen de Lamine Yamal

Lamine Yamal responde al polémico comentario de Rajoy sobre los franceses: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar"

Publicidad