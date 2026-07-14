Estos son los animales que predicen la victoria de España en el Mundial

Una selección de animales se ha convertido en un talismán que ha alcanzado un elevado nivel de predicción altísimo sobre los resultados de los partidos que juega España en el Mundial de 2026.

La ya conocida tortuga Yellow de Benalmádena, Málaga, ha alcanzado el 90% de probabilidades de acertar los resultados en cada partido eligiendo previamente como alimento un brócoli con la bandera de la selección española de fútbol en numerosas ocasiones antes que la de sus oponentes, algo que se cumplió en los casos de Austria, Bélgica o Uruguay. Cada vez que la tortuga nadaba hacia la roja, la gente gritaba de emoción al saber que tenían una victoria aún más cerca.

De nuevo, Yellow ha revelado su nueva elección sobre el partido de este martes entre España y Francia, y una vez más Yellow se ha decidido por la primera.

No obstante, a este animal se le han unido otros compañeros como la Jirafa Fali, la perdiz Taco o la Cabra Rubí. Todos dan por ganadora a España.

Los animales aseguran que ganará España

La afición está emocionada ante la semifinal que se juega hoy en Dallas, Texas, EE.UU.. Algunas personas consideran que "va a ganar España". ALgunas, incluso, pronostican resultados de "2-1", pero en esta semifinal todos hablan el mismo idioma. Las redes se han convertido en un mar de publicaciones en las que se aprecia cómo una gran multitud de animales de diferentes especies se decantan por la victoria de España. Desde mascotas hasta animales de zoo, todos coinciden en que esta selección se llevará otra victoria.

La que más ha tardado en escoger un ganador ha sido Taco, una perdiz que ha dado varias vueltas, hasta que ha decidido que sólo España puede acercarse a la Copa del Mundo en el partido de hoy.

Rubi, una cabra bien equipada, lo ha tenido mucho más claro y ha ido directamente hacia la misma opción de sus compañeros.

Un perro salchicha llamado Elfi también ha decidido que España es la única posible ganadora del partido, aunque se ha propuesto dar un paso más allá. Según este animal, la final será entre España y Argentina, pero habrá que esperar para confirmar su predicción.

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