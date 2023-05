Florentino Pérez: "El Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha dicho basta. El máximo dirigente del club blanco ha dejado claro que no van a tolerar "más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores" y aseguró que es urgente llevar a cabo un cambio en el estamento arbitral español tras lo ocurrido con Vinícius en Mestalla.

"Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando, en el deporte es un lugar de encuentro, de valores, de convivencia, de respeto y solidaridad. Y quiero dejar muy claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores", indicó Florentino, durante su discurso por la celebración de la Copa de Europa de baloncesto en la sede de la Comunidad de Madrid.

"Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora", afirmó Florentino Pérez.

El Real Madrid ya había emitido este lunes un comunicado en el que señalaba por su "pasividad" a Luis Rubiales, la Federación y los árbitros a raíz de los casos de insultos y ataques racistas que ha sufrido Vinícius en los últimos dos años. El jugador brasileño subió un vídeo a sus redes sociales en el que rescataba todos los ataques e insultos que ha vivido esta temporada.

LaLiga, organismo presidido por Javier Tebas, ha solicitado competencias sancionadoras para que sus denuncias no decáigan, como está ocurriendo hasta ahora. Mientras, la Policía Nacional ya ha identificado y detenido a tres personas sospechosas de haber participado en los insultos racistas a Vinícius en Mestalla el pasado domingo.