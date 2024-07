Una de las imágenes de la Eurocopa: Cristiano, roto entre lágrimas tras fallar el penalti ante Oblak

Cristiano Ronaldo paso del infierno al cielo anoche en su duelo de octavos de final de la Eurocopa 2024 ante Eslovenia, eliminatoria disputada en el Deutsche Bank Park de Frankfurt. El crack de Madeira tuvo en sus botas el pase a cuartos de Portugal en la prórroga, pero su lanzamiento de penalti al borde del final de la primera parte del tiempo extra lo adivinó un inmenso Jan Oblak. Fue un golpe durísimo para el delantero de 39 años y que está disputando su sexta Eurocopa.

La presión que sostiene CR7 pudo con él en el descanso del tiempo extra y rompió a llorar mientras sus compañeros trataban de animarle de cara a la segunda parte de la prórroga.

Pero el fútbol siempre da segundas oportunidades y Cristiano se pudo redimir en la tanda de penaltis, anotando uno de los tres lanzamiento que dieron el pase a cuartos al equipo de 'Bob' Martínez. Si hay un hombre al que Cristiano y toda Portugal deben agradecer el seguir con vida es al portero Diogo Costa, que reinó en la tragicomedia de Frankfurt con una actuación prodigiosa.

El guardameta del Oporto salvó un mano a mano ante Sesko en la recta final de la prórroga y luego se agigantó en la tanda de penaltis para detener los tres primeros lanzamientos de Eslovenia y meter a su país entre las ocho mejores de Europa.

Portugal se cita ahora con Francia en los cuartos de final, el próximo viernes 5 de julio (21:00 horas) en el Volksparkstadion de Hamburgo. El ganador de esa eliminatoria se verá las caras en semifinales con el ganador del España vs Alemania que se disputará ese mismo día en Stuttgart.

Diogo Costa: "Probablemente el mejor partido de mi vida"

El héroe del pase a cuartos de Portugal en la Eurocopa 2024 no dudó en señalar que el partido ante Eslovenia es probablemente "el mejor partido de mi vida, quizá el partido en el que fui más útil". Respecto a su histórica actuación en la tanda de penaltis, el portero portugués apuntó que siguió su instinto, lo que sentía.

"Me dejó llevar por mi instinto. Por supuesto analizamos a los lanzadores de penaltis, pero los jugadores cambian su forma de tirar. Pero me dejó llevar por mi instinto. Eso es lo que sentí y estoy muy, muy contento", apuntó Diogo Costa.

"Cristiano, yo, todo el mundo comete errores, pero lo más importante es lo que haces después de esos errores. Creímos hasta el final y estamos todos muy contentos", señaló el guardameta luso.

Cristiano Ronaldo: "Podría haber dado la victoria a Portugal, pero..."

Por su parte, Cristiano Ronaldo asumió su error ante Jan Oblak en la primera parte de la prórroga y señalo que fue a fallar un penalti en el peor momento y tras un año sin haber errado ninguno.

"Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, ​​es inexplicable. Podría haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció", valoró CR7 declaraciones a 'Sport TV'.

"Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas", señaló Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez: "Esto nos da más fortaleza que ganar por dos o tres goles"

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afirmó que su victoria contra Eslovenia en los penaltis les da "más fortaleza que ganar por dos o tres goles", tras un partido en el que merecieron ganar, pero que se volvió muy difícil.

"Cuando Eslovenia mantuvo su portería a cero después de 90 minutos, nos costó mantener la concentración y el enfoque. Vimos un equipo lleno de orgullo, de fuerza y ​​lo intentamos todo. Merecemos ganar, pero este tipo de partidos ocurren. Estamos en cuartos y creo que los aficionados tienen una noche para celebrarlo", afirmó Bob Martínez.

"Ayer dijimos que el torneo ahora tiene detalles diferentes, se puede ganar en los penaltis, se pueden crear momentos de calidad individual, pero el equipo ha jugado muy bien. Hemos trabajado muy bien. La energía, la fuerza y ​​la pasión que hay en el vestuario para ganar un partido así es. increíble", analizó el seleccionador de Portugal.

Sobre la actuación del guardameta Diogo Costa, que paró tres penas máximas en la tanda de penaltis, Martínez afirmó que era el secreto de Portugal.

"Es el secreto más escondido del fútbol europeo. Hoy ha aparecido en otro nivel, ha estado increíble en el uno contra uno, y luego ha tenido la concentración y la calidad para hacer tres paradas consecutivas en la tanda de penaltis. Tenemos que estar muy orgullosos de él", afirmó el técnico español.

En el caso de Cristiano Ronaldo, aseguró que tras fallar un lanzamiento desde los once metros durante el encuentro, tenía claro que era él quien debía tirar el primero de la tanda de penaltis y así guiar al equipo hacia la victoria.

"Fue una victoria de unidad, del vestuario y Cristiano es nuestro capitán y demostró que en la vida y en el fútbol hay momentos difíciles y no podemos rendirnos, hay que seguir adelante", explicó Roberto Mártinez.

