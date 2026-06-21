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España vs Arabia Saudí: horario del segundo partido de selección española en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa para la selección española con un nuevo cruce en la fase de grupos. Tras su debut, España afrontará su segundo encuentro del torneo ante Arabia Saudí.

Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal con la selección

Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal con la selección Getty

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En una Copa del Mundo, cada jornada tiene un peso específico, pero el segundo partido suele ser especialmente importante. Dependiendo del resultado del estreno, puede convertirse en una oportunidad para consolidar sensaciones positivas o en una cita de máxima exigencia para corregir el rumbo.

España llegará a este duelo con la necesidad de mantener competitividad y firmeza en una fase de grupos donde cada punto puede marcar diferencias. Enfrente estará Arabia Saudí, una selección que ha demostrado en competiciones recientes gran capacidad para competir.

Cuándo se juega el España vs Arabia Saudí en el Mundial 2026

El partido entre España y Arabia Saudí será el segundo compromiso de la selección española en la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el domingo 21 de junio de 2026, en una jornada que podría empezar a definir de forma importante la clasificación dentro del grupo. A medida que avanza esta primera fase, cada partido adquiere un valor estratégico aún mayor.

Horario del partido entre España y Arabia Saudí

El duelo entre ambas selecciones se jugará a las 18:00 horas (horario peninsular español).

Como ya ocurre con otros encuentros del campeonato, el hecho de disputarse en sedes norteamericanas obliga a adaptar horarios según la localización de cada estadio. En este caso, el horario resulta relativamente favorable para los aficionados españoles que quieran seguir el encuentro.

Un partido que puede condicionar la clasificación de España

En torneos como el Mundial, la segunda jornada suele tener una relevancia enorme. Muchos equipos llegan a este punto con la posibilidad de sellar medio billete para la siguiente ronda o, por el contrario, con la obligación de reaccionar.

España afrontará este compromiso sabiendo que el margen de error empieza a reducirse. Mantener regularidad en la fase de grupos es una de las claves para evitar cruces más exigentes en las eliminatorias y construir confianza competitiva.

Arabia Saudí, por su parte, ha demostrado en anteriores torneos que puede competir con intensidad y capacidad de sacrificio. Su estructura defensiva, la disciplina táctica y la velocidad en transición suelen convertir a esta selección en un rival incómodo.

Por eso, España necesitará mostrar control del juego, precisión en la circulación del balón y eficacia en las áreas, especialmente en un partido donde la paciencia puede resultar determinante.

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