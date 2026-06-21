Gaethje, muy duro con Topuria: "Se rindió en el taburete, no se merece..."

Justin Gaethje sigue ahondando en la herida de Ilia Topuria, y es que después de convertirse en el primer hombre capaz de derrotarle en un octógono, el luchador de 37 años ha asegurado que no habrá una revancha.

"¿Retirada? No hay nada natural en mí que sienta que debo terminar"

"Ahora mismo estoy planeando pelear de nuevo. No hay algo natural en mí que sienta que ya terminó...", comenzó diciendo el estadounidense en una entrevista en el podcast de Joe Rogan, quien fue claro y conciso al preguntarle si se plantea darle una revancha a Ilia.

"Topuria se rindió en el taburete y le paré dos veces, no se merece la revancha"

"Topuria no merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo...", aseguró Justin.

El hispanogeorgiano, por su parte, sí que reconoció justo después de la pelea que desea la revancha cuando esté preparado para volver a subirse al octógono: "Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierdo. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Esa es la naturaleza de este juego. La gloria y el dolor caminan lado a lado. Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".

"Todo se resume en una palabra: timing"

A su vez, el actual campeón de peso ligero de la UFC también explicó hace unos días los motivos por los que fue capaz de derrotar al hasta ahora luchador imbatido (17-0 antes de la pelea): "Todo se resume en una sola palabra: timing. Hablan de crear ángulos y todo eso, pero el verdadero asunto es enviar los golpes en líneas rectas hacia su cuerpo y su cara. Cuando no ves mi cara tan destrozada piensas 'ah, este tipo tiene una piel resistente, aguanta'. En realidad, no es exactamente así. Mientras él intenta golpear, yo estoy todo el rato desviando sus golpes rectos. Todo me roza el cuerpo y pasa de refilón, rozándome".

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