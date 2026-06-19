Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid de baloncesto

Sergio Rodríguez ha decidido poner fin a su etapa como director deportivo de la sección de baloncesto del Real Madrid. El exbase canario anunció este viernes su dimisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

'El Chacho' había asumido el cargo el pasado verano para sustituir a Alberto Herreros, histórico responsable de la parcela deportiva blanca desde la temporada 2005-06.

Su salida se produce tras una campaña especialmente complicada para el equipo madridista, que ha cerrado la temporada sin conquistar ningún título, una situación que no se producía desde hace 16 años.

El mensaje de despedida

Fue el propio Sergio Rodríguez quien confirmó su decisión mediante una publicación en X: "Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra Sección de Baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada".

El exjugador no ofreció más detalles sobre los motivos concretos de su marcha ni sobre sus planes de futuro: "Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona. Deseo al Real Madrid los mejores éxitos en el futuro y espero de corazón que nos volvamos a encontrar", apunta.

Una etapa breve en los despachos

Rodríguez asumió la dirección deportiva apenas unos meses después de poner fin a una brillante carrera como jugador, en la que se convirtió en una de las grandes leyendas del baloncesto español y del propio Real Madrid.

Su llegada a los despachos estuvo marcada por el relevo de Alberto Herreros, una de las figuras más importantes en la construcción de los éxitos del club durante las dos últimas décadas.

Sin embargo, la experiencia de 'El Chacho' en el cargo apenas ha durado una temporada.

Un año sin títulos

La dimisión llega después de una campaña decepcionante para la sección de baloncesto blanca.

Con Sergio Scariolo al frente del banquillo, el Real Madrid no logró conquistar ninguno de los títulos en juego, rompiendo una racha de 16 temporadas consecutivas levantando al menos un trofeo.

Ahora el club deberá decidir quién será el encargado de liderar la planificación deportiva de una sección que afronta un verano de importantes decisiones tras uno de los cursos más discretos de los últimos años.

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