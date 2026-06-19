Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Real Madrid

Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid de baloncesto

'El Chacho' pone fin a su etapa en la sección de baloncesto tras un año sin títulos: "Me voy con el orgullo del trabajo realizado".

Florentino Pérez junto a Sergio 'El Chacho' Rodríguez

Florentino Pérez junto a Sergio 'El Chacho' Rodríguez EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Sergio Rodríguez ha decidido poner fin a su etapa como director deportivo de la sección de baloncesto del Real Madrid. El exbase canario anunció este viernes su dimisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

'El Chacho' había asumido el cargo el pasado verano para sustituir a Alberto Herreros, histórico responsable de la parcela deportiva blanca desde la temporada 2005-06.

Su salida se produce tras una campaña especialmente complicada para el equipo madridista, que ha cerrado la temporada sin conquistar ningún título, una situación que no se producía desde hace 16 años.

El mensaje de despedida

Fue el propio Sergio Rodríguez quien confirmó su decisión mediante una publicación en X: "Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra Sección de Baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada".

El exjugador no ofreció más detalles sobre los motivos concretos de su marcha ni sobre sus planes de futuro: "Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona. Deseo al Real Madrid los mejores éxitos en el futuro y espero de corazón que nos volvamos a encontrar", apunta.

Una etapa breve en los despachos

Rodríguez asumió la dirección deportiva apenas unos meses después de poner fin a una brillante carrera como jugador, en la que se convirtió en una de las grandes leyendas del baloncesto español y del propio Real Madrid.

Su llegada a los despachos estuvo marcada por el relevo de Alberto Herreros, una de las figuras más importantes en la construcción de los éxitos del club durante las dos últimas décadas.

Sin embargo, la experiencia de 'El Chacho' en el cargo apenas ha durado una temporada.

Un año sin títulos

La dimisión llega después de una campaña decepcionante para la sección de baloncesto blanca.

Con Sergio Scariolo al frente del banquillo, el Real Madrid no logró conquistar ninguno de los títulos en juego, rompiendo una racha de 16 temporadas consecutivas levantando al menos un trofeo.

Ahora el club deberá decidir quién será el encargado de liderar la planificación deportiva de una sección que afronta un verano de importantes decisiones tras uno de los cursos más discretos de los últimos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estafa en el Mundial de Fútbol: cómo diferenciar una camiseta falsa de la oficial

Camiseta falsa de España

Publicidad

Deportes

Florentino Pérez junto a Sergio 'El Chacho' Rodríguez

Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid de baloncesto

Borja Iglesias durante el día de descanso de la selección española

La seguridad no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar a la concentración de España: "¿Eres jugador?"

Aficionados de España en el Mundial

La generación Z sigue fiel al Mundial pero lo consume de forma diferente

Lamine Yamal, durante el entrenamiento con España
Selección española

Lamine Yamal se sincera: "No estoy para un partido entero, es innecesario"

Leo Messi en el partido del Mundial contra Argelia
Argentina

Despiden a la presentadora argentina que anunció la muerte del padre de Leo Messi por error

La FIFA reúne a Vozinha con su madre tras convertirse en héroe de Cabo Verde ante España
Cabo Verde

La FIFA reúne a Vozinha con su madre tras convertirse en héroe de Cabo Verde ante España

El portero caboverdiano fue elegido MVP del partido frente a la selección española y emocionó al revelar que su madre no había podido viajar al Mundial por problemas con el visado.

Los futbolistas de Irán, antes del debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles
Mundial 2026

Irán presenta una queja a la FIFA por las restricciones para viajar por Estados Unidos

La Federación Iraní de Fútbol denuncia que las restricciones impuestas por Estados Unidos a su selección son incompatibles con los principios de igualdad de condiciones para todos los equipos presentes en el Mundial 2026.

Jugadores de la selección española durante su salida hacia Atlanta, en Chattanooga

Así es el cuartel general de España en Chattanooga, un campo base lleno de mensajes motivadores

Diego Maradona, en una foto de archivo

Indignación en Argentina con el polémico vídeo de Maradona generado con IA para promocionar apuestas deportivas

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Publicidad