El Real Madrid se pronuncia oficialmente sobre Michael Olise

El Real Madrid se ha pronunciado oficialmente este sábado acerca de Michael Olise, jugador del Bayern de Múnich, para desmentir los rumores sobre un posible fichaje o interés del club blanco.

En las últimas semanas varios medios deportivos han relacionado al jugador francés con el Real Madrid, y fueron muchos los que dieron por hecho que la oferta que Florentino Pérez iba a realizar por 150 millones era por el galo, cuando en realidad fue por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Comunicado oficial del Real Madrid

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno.

El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad.

Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid".

El Madrid ya ha hecho tres fichajes

El Bayern, a su vez, no ha querido pronunciarse. A día de hoy, el Real Madrid ha hecho oficial los fichajes de José Mourinho (entrenador), Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, además de haber renovado a Rüdiger hasta 2027. También parece que se oficializará dentro de poco la incorporación de Dumfries, actual lateral derecho del Inter de Milan.

Olise se encuentra estos días compitiendo con la Selección Francesa en el Mundial 2026, donde comparte vestuario con Mbappé, Konaté y Tchouaméni, actuales jugadores del Real Madrid.

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