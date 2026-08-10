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Al menos 1,6 millones de evacuados y miles de vuelos cancelados en China tras la llegada del tifón Dolphin

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa y a los negocios han recibido órdenes de no contar como ausentes a los empleados que no puedan acudir a sus puestos.

Enormes olas provocadas por fuertes vientos en la ciudad de Yuhuan, provincia de Zhejiang, en el este de China

El tifón Dolphin llega a China | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El tifón Dolphin ha golpeado con fuerza el este de China donde ha provocado inundaciones, lluvias récord y graves problemas de transporte. Aunque este lunes ha comenzado a debilitarse, después de tocar tierra, las autoridades mantienen la alerta por las intensas precipitaciones y han activado los mecanismos nacionales de emergencia.

Dolphin tocó tierra el domingo en dos ocasiones en la provincia de Zhejiang. La primera fue alrededor de las 17:30, hora local, en la ciudad de Yuhuan, con vientos de hasta 151 kilómetros por hora. Poco más de una hora después, volvió a tocar tierra en Yueqing, también en Zhejiang. Después, continuó hacia el interior y perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical.

Evacuaciones

Al menos 1,6 millones de personas han sido evacuadas de forma preventiva en varias zonas del este de China. Más de 900.000 fueron trasladadas en Wenzhou y otras 390.000 en Taizhou, dos ciudades de Zhejiang. Además, unas 215.600 personas fueron evacuadas en Shanghái y cerca de 98.900 en la provincia de Fujian.

En Zhejiang, las autoridades suspendieron las clases, los trabajos, algunos negocios y el transporte en las zonas costeras. También enviaron miles de embarcaciones a refugios y paralizaron varias rutas marítimas para evitar accidentes.

El Centro Meteorológico Nacional redujo el nivel de alerta por tifón, pero mantuvo una alerta naranja por lluvias intensas, la segunda más grave. En algunas áreas de Zhejiang y en zonas montañosas del sur de Anhui podrían caer entre 250 y 320 milímetros de lluvia. Desde el 8 de agosto, algunas localidades de Taizhou han acumulado más de 700 milímetros.

Aeropuertos afectados

El temporal también ha provocado que cientos de vuelos de los principales aeropuertos del este de China queden cancelados. En el aeropuerto internacional de Pudong, en Shanghái, se anularon 459 vuelos y la operativa funcionaba aproximadamente al 17%. En Hongqiao se han cancelado 213 vuelos y la actividad operativa se situó en el 33%.

En otros aeropuertos la situación es similar, Ningbo registró 128 cancelaciones, Wenzhou 75 y Nanjing 136, además de retrasos y desvíos por la lluvia y la baja visibilidad. Hangzhou y Hefei también sufrieron problemas, con 159 y 79 vuelos cancelados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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