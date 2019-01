Duras palabras de Machín al 'Mudo' Vázquez: "No nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, se refirió a la expulsión de Franco Vázquez en el descanso del encuentro que este domingo midió a su equipo contra el Leganés en Butarque (1-1) y señalo que no se pueden "permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente". "Aquí puedo decir lo políticamente correcto.

Lo que le tenía que decir a los interesados ya he tenido la oportunidad de decírselo, no sólo con el descanso con todos calientes, sino después del partido. Si estamos en la situación en la que estamos es porque jugamos como equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente y haga una cosa que lastre en exceso al equipo", dijo.

"Pero como somos un muy buen equipo, y por eso estamos en los puestos altos. El resto de compañeros nos hemos unido y hemos subsanado ese problema que no se volverá a repetir, pero que no hay que dejarlo pasar porque es muy significativo", añadió en rueda de prensa. En la misma línea, comentó: "Ahora es totalmente consciente, pero tenemos que ser conscientes los noventa minutos. Competir no es solo saber hacer caños, pases y goles. Hay cosas que tienen que ver con el tema psicológico y la concentración".

"Iba hablando con el árbitro, desde mi punto de vista muy partidista. Puedo entenderle porque yo también he creído que podía ser la segunda tarjeta de Nyom en la falta que le hace, pero hay que entender que es criterio arbitral. Nosotros si protestamos solo podemos ganarnos lo que se ha ganado. Le ha debido decir algo que no era procedente, no sé decir exactamente qué", señaló.

Crítico con su equipo

Tanto Vázquez como Mercado, que vio una amarilla por protestar, se perderán el próximo choque: "No es cuestión de estar machacando. Las cosas se tienen que hablar internamente. No es lo mejor para el equipo, todo el mundo lo sabe. Esta semana, y es por lo que más me duele, he incidido mucho en el tema extra futbolístico y en que hay que competir con y sin balón, con el físico pero también con el aspecto mental".

"No hemos estado todo lo correctos que deberíamos. Quizás un compañero salga, lo haga muy bien, y el entrenador siga contando con él y no con ellos. Ellos podrían salir perdiendo un poco pero al final quien más va a perder es el equipo", agregó.

Pese a todo se dio por satisfecho con el punto y la actitud de los suyos: "Sabíamos que nos había hecho un flaco favor uno de nuestros miembros, todos nos podemos equivocar alguna vez. La grandeza del equipo es que entre todos podemos ayudar a que esa acción no sea determinante. El 90% de los que estaban en el campo pensaban que este partido lo ganaría el Leganés y lo único que podíamos hacer era mejorar, conseguir que generaran pocas ocasiones".

Sobre la celebración del gol de Ben Yedder en el tiempo de descuento, apuntó: "Lo he vivido con muchísima alegría, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo grande para conseguir este punto. La cercanía de los banquillos hace que todos nos demos cuenta de cuando se habla una cosa, de que quien más quien menos intenta sacar beneficio de jugar en casa e ir ganando".

El balance de 2018

"Cuando vas por detrás en el marcador te frustras un poco y con el gol es normal que quizás algunos los celebren con una euforia desmedida. Pero todos lo entendemos. Que nadie se sienta tampoco mal porque estén al lado y lo estemos celebrando", completó.

Asimismo hizo balance del 2018 en lo personal: "Para mi es magnifico. El haber conseguido la permanencia con el Girona peleando las últimas jornadas por entrar en la Europa League era algo impensable igual que tener esta oportunidad de entrenar al Sevilla, de hacerme con un equipo que era un reto. Muy satisfecho y a ver si podemos seguir en la misma línea el año que viene".

En cuanto a los objetivos del equipo para el 2019, expresó: "Por supuesto que vamos a pelear por cada partido y eso es sinónimo de pelear por todas las competiciones. Sabemos que es complicado, más para nosotros que llevamos más partido que nadie". "Que vayamos a pelearlo es inherente a la profesión de entrenador y de futbolista. Otra cosa es que nos llegue la gasolina, la capacidad, que nuestros rivales demuestren que pueden ser mejores que nosotros. Pero que lo vamos a pelear es innegociable", declaró.