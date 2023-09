El divertido lapsus de Ancelotti con Mbappé: "No es un jugador del PSG..."

Apenas quedan unas horas para saber a ciencia cierta y sin miedo a equivocarnos si Kylian Mbappé jugará este verano en el Real Madrid, o por contra se quedará otro año más en el PSG. Las opciones de que siga en París son de 99 a 1 si es que queremos poner datos en algo que es casi una certeza, por mucho que le pese a algunos madridistas que pensaban que este verano, otra vez, parecía más que hecho para los intereses blancos.

Alejados ya de lo que parece un imposible, Carlo Ancelotti ha protagonizado esta mañana una divertida y graciosa anécdota a la hora de hablar del futuro del galo.

"De Mbappé no hablo porque no es un jugador del PSG... es un jugador del PSG. Respetamos todos los clubes y jugadores que no somos nosotros, no hablamos de ellos, lo respetamos...", explicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al Real Madrid - Getafe.

"La plantilla está cerrada"

El ex del Milan quería referirse al respeto que tiene la entidad blanca a la hora de hablar del futuro de jugadores que tienen contrato con otros equipos, como es el caso de Mbappé. No obstante, Carletto ya confirmó hace días que la plantilla estaba cerrada: "Todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto", y que en las próximas y últimas horas del mercado no habrá novedad alguna a pesar de que hay posiciones que seguramente necesitarían un claro refuerzo.

A pesar de muchos jugadores en la enfermería... no habrá más fichajes

En estos momentos el Real Madrid tiene una larga lista de jugadores importantes en la enfermería: Courtois (toda la temporada), Militao(toda la temporada), Mendy, Ceballos, Güler y Vinicius (último en caer y que estará al menos 5-6 semanas fuera). Por ejemplo, los delanteros del equipo merengue ahora mismo son Joselu, Rodrygo y Álvaro Rodríguez.

Hoy a las 00h se dará por cerrado oficialmente el mercado de fichajes de verano. Los blancos, eso sí, no puede decirse que hayan empezado mal la temporada: 3 partidos y 3 victorias, al frente de la clasificación liguera y con 6 tantos a favor y solo 1 en contra. Atlético, Girona y FC Barcelona le siguen de cerca con 7 de los 9 puntos jugados. Un Madrid, que al igual que el resto de equipos españoles clasificados para la presente edición de la Champions, conoció este jueves los rivales para la fase de grupos, en su caso serán el Nápoles, el Braga de Portugal y el Unión Berlín.