Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves: "Para mí está muerto"

Dinorah Santana se ha cansado: la exmujer de Dani Alves ha decidido retirarle definitivamente su apoyo. El jugador brasileño sigue en prisión provisional en la cárcel Brians 2 de Barcelona tras ser denunciado por una joven de 23 años por una agresión sexual en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Cuando los hechos salieron a la luz, la exmujer de Dani Alves creía en la inocencia del padre de sus hijos: "Dani es inocente y muy breve se demostrará. Yo y sus hijos creemos en él y creemos en su inocencia", afirmaba, rotunda, para Antena 3 Noticias hace unos meses. Sin embargo, ahora la postura de Santana ha dado un giro radicil.

"Lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido"

Al ser cuestionada por el futbolista, ha dejado clara su opinión: "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos...", ha dicho en entrevista en Cuatro la primera mujer de Dani Alves.

Dinorah Santana asegura que el apoyo a su exmarido estaba dirigido: "Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…'".

No obstante, la brasileña ha querido matizar su posición: "Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido".

'Ser hijos de un violador es desagradable'

"Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron [la libertad condicional]. Y él desapareció. Fue solamente así", apunta una decepcionada Santana. Y sentencia: "Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida".

La brasileña intentó en su momento ayudar a su exmarido, llegando a mudarse a Barcelona con sus hijos en una táctica de la defensa del futbolista para demostrar el arraigo del acusado y así pedir su excarcelación, justificando que no existía el riesgo de fuga.