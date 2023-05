La exmujer de Alves, Dinora Santana, le visita en la cárcel: "¿Joana y Dani? Bastante tengo con los niños..."

Dani Alves, exjugador de Barcelona, Sevilla y PSG entre otros clubes, está en prisión desde el pasado 20 de enero por ser el presunto autor de una violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El jugador se encuentra en el centro penitenciario de Brians 2 y hoy, sábado 6 de mayo, es un día especial para el brasileño ya que ha cumplido 40 años.

Visita de su exmujer y sus dos hijos

Hasta ahí se ha trasladado su exmujer Dinora Santana, ambos estuvieron casados desde 2008 a 2011 y tuvieron dos hijos (Daniel y Victoria) que han acompañado a Santana a la cárcel para ver a su padre. Tras salir del centro penitenciario la que fuera esposa de Alves ha querido hablar con los medios allí presentes sobre la situación de su exmarido.

"Dani se emocionó, echa de menos a los niños"

"Es un momento difícil pero es buen regalo para él que venga su familia, aun así es un momento difícil para los hijos, ver a su padre, que es inocente, está siendo muy duro. Dani se emocionó, echaba de menos a los niños, pero está bien, está fuerte, cree en su inocencia y sabe que se demostrará", empezó diciendo Dinora.

La que fuera mujer del lateral brasileño aseguró que "los niños quieren estar cerca del padre y por eso tenemos planes de venir y estar con él, ahora nos quedamos poco pero en junio volvemos y en septiembre ya empezarán el cole aquí", aclaró.

Sobre Alves y Joana

Dinora Santana también se pronunció por la casa familiar con usufructo de sus hijos que ahora mismo está ocupada por Joana, exmujer de Alves: "El tema de Joana es solo de ella y Dani, yo no tengo nada que ver. Ellos son la pareja y tienen que arreglarse. No tengo ningún problema con ella".

Sobre los rumores que dicen que Dani Alves querría seguir en relación con Joana, Dinora se ha mostrado clara: "No hablamos de ella, no me incumbe, bastante tengo con los niños".

"Él y yo confiamos en su inocencia, es incapaz de faltar el respeto"

¿Cómo está Alves? "El confía en su inocencia y le hace estar fuerte. Yo sigo confiando en su inocencia, la gente que le conoce sabe que él no haría algo así, es incapaz de faltar el respeto a ninguna persona. Él no haría nunca eso a ella, eso es lo que a mí me sirve y me basta. Tengo la esperanza de que salga en libertad", sentenció Dinora Santana.