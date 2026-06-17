Despiden a un narrador por confundir a Irán con Nueva Zelanda durante unos minutos en el Mundial

La televisión pública turca TRT ha apartado de sus funciones al veterano narrador deportivo Murat Ekrem Çimen después de protagonizar un llamativo error durante una retransmisión del Mundial de 2026.

Según informa la prensa turca, el locutor confundió durante los primeros minutos del encuentro entre Irán y Nueva Zelanda a ambas selecciones, atribuyendo las acciones de los neozelandeses al combinado iraní y viceversa.

El incidente se produjo durante aproximadamente cuatro minutos del partido disputado en California. Fue tras una acción ofensiva de Mehdi Taremi cuando el periodista se dio cuenta de su error y corrigió la narración.

Sin embargo, la rectificación no evitó la reacción de los espectadores.

Oleada de críticas en redes sociales

El fallo provocó una avalancha de comentarios en las redes sociales, donde numerosos aficionados criticaron duramente la retransmisión.

La polémica obligó a TRT a publicar un comunicado oficial pidiendo disculpas y anunciando medidas inmediatas.

"Este error es inaceptable para los estándares de TRT. Pedimos disculpas a nuestros oyentes y a la opinión pública", señaló la cadena pública en un mensaje difundido en X.

Además, confirmó la apertura de una investigación interna: "Se han iniciado de inmediato el necesario proceso de investigación administrativo y durante este proceso se ha retirado al locutor del equipo que transmite el Mundial".

Casi tres décadas de experiencia

Aunque el comunicado no menciona expresamente su nombre, varios medios turcos identificaron al profesional como Murat Ekrem Çimen, una voz muy conocida en las retransmisiones deportivas del país.

La propia TRT destacó la gravedad del error teniendo en cuenta su trayectoria profesional: "Que una figura que tiene cerca de 30 años de experiencia en la transmisión de deportes pueda cometer un error de este tipo es inaceptable para TRT".

La decisión ha convertido al narrador en uno de los protagonistas involuntarios de los primeros días del Mundial, en una polémica que ha generado un debate en Turquía sobre los estándares de las retransmisiones deportivas.

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