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Virus del Nilo

Suben los casos de virus del Nilo en Andalucía a 16, todos en Sevilla

Los dos últimos infectados son dos vecinos de Villamanrique de la Condesa y Coria del Río, municipios que permanecerán en alerta durante el mes de agosto como medida de prevención.

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Ejemplar del mosquito del Nilo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera

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Marta Ojeda
Publicado:

La fiebre del virus del Nilo sigue avanzando en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla. La Junta ha confirmado este lunes dos nuevos casos que elevan a 16 los infectados esta temporada en la comunidad. Se trata de un hombre residente en Villamanrique de la Condesa y una mujer, en Coria del Río. Como consecuencia, ambos municipios permanecerán en situación de alerta durante el mes de agosto.

Las muestras han sido confirmadas por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras lo que la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud ha declarado ambos municipios como áreas en alerta hasta el 26 y 27 de este mes, respectivamente.

Se intensifica la vigilancia en tres frentes

La activación de este nivel supone intensificar la vigilancia sobre la circulación del virus desde tres frentes. Por un lado, el seguimiento de los propios mosquitos transmisores; por otro, el control sanitario en animales; y por último, la vigilancia epidemiológica en la ciudadanía. A ello se suman acciones de promoción comunitaria y refuerzo de campañas informativas dirigidas a la población, a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias.

Además, los ayuntamientos afectados deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante dicho periodo. No solo en los núcleos de población, sino también en aquellos lugares o localizaciones, situados en un radio de 1,5 kilómetros, identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Una veintena de municipios en alerta

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta, siendo Sevilla la provincia más afectada donde figuran Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa. También Torredonjimeno y Lopera, en Jaén; Salobreña en Granada; y Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, en Málaga.

Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

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