El Niño Jesús de la catedral de Ciudad de México también juega el Mundial 2026

En México ya tienen un lugar especial al que acudir para rezar por la victoria de su selección. Está en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, donde han vestido al Niño Jesús con la equipación completa de la selección mexicana. Eso sí, recibe peticiones no solo por México, sino también por otros países.

Nadie se libra estos días de la fiebre del Mundial, tampoco este Niño Jesús de la catedral mexicana, que luce la camiseta, el pantalón y las medias de la selección. Ante él se acercan numerosos fieles para pedir la victoria de su equipo.

Una tradición de hace 55 años

"Esto fue no porque a nosotros se nos ocurrió, sino para que la gente que se acerque, sobre todo los turistas, pueda pedirle el triunfo", explica Manuel Corral, canónigo de la catedral. Hoy han sido varios colombianos de visita en México los que han realizado su plegaria para que su selección consiga la victoria.

La tradición de vestir así a este Niño Jesús se remonta a hace 55 años, cuando comenzó en una pequeña iglesia de un barrio humilde de la ciudad. La iniciativa tuvo tanta repercusión entre los fieles que hoy se ha convertido en todo un acontecimiento en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

El pato Merlín triunfa en las calles

Famoso es el Niño Jesús dentro de la iglesia... y también Merlín por las calles de México. Todos quieren tocar a este pato, al que muchos consideran la mascota no oficial de la competición. "Nos sentimos muy complacidos de que la gente ame a mi pato. Nunca pensamos que fuera a tener este boom", explica Karla Ive, dueña del animal.

Merlín tiene a su selección favorita y, mientras tanto, él se ha convertido en el favorito de la afición.

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