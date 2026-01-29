Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Chattanooga, elegida por España como cuartel general en el Mundial

La actual campeona de Europa se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y entrenará en las instalaciones del Baylor School.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de la selección española

España ya tiene localización para su cuartel general en el Mundial 2026 | Antena 3 Deportes

La selección española de fútbol ha elegido al ciudad estadounidense de Chattanooga, en el estado de Tennessee, como cuartel general para la primera fase del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. La propia Federación Española de Fútbol ha confirmado la noticia, ofreciendo una serie de datos y detalles del que será campo base de la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA.

"La ciudad estadounidense de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, será el campo base de la Selección Española durante la primera fase del Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Canadá y Estados Unidos. Sede del condado de Hamilton, cuenta con una población de 190.000 habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout", informa la RFEF en su página web.

Los de Luis de la Fuente se alojarán en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y entrenarán en las instalaciones del Baylor School.

"El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de USA, que están dotadas con los recursos necesarios para la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA. Además, ya cuenta con experiencia con equipos de fútbol como en el pasado Mundial de Clubes cuando acogieron al conjunto neozelandés del Auckland City FC", explica la propi RFEF.

La selección española de fútbol está encuadrada en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. España hará su debut el 15 de junio frente a la selección caboverdiana y el 21 de junio jugará su segundo partido ante Arabia Saudí. Los dos primeros partidos de la fase de grupos para la selección española se jugará en Atlanta. Los de Luis de la Fuente cerrarán la fase de grupo enfrentándose a Uruguay el 27 de junio en Guadalajara (México).

La ciudad de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, es conocida a nivel mundial, como detalla la RFEF, por "la canción de 1941 'Chattanooga Choo Choo', compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller". Esa canción fue la primera en la historia en recibir un disco de oro.

