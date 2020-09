El debut soñado de Luis Suárez con el Atlético: dos goles y una asistencia en 20 minutos

Luis Suárez no ha podido empezar mejor con el Atlético de Madrid. El uruguayo no fue titular y esperó pacientemente su turno. Una imagen, la de él en el banquillo, que quizá no se repita mucho esta temporada teniendo en cuenta el rendimiento del delantero en este primer partido.

Todo le salió bien al Atlético. Partidazo de Joao Félix y pólvora en todos los delanteros rojiblancos, pero lo del uruguayo es especial. Suárez salió en el minuto 70 y su primer balón fue una asistencia para el gol de Marcos Llorente.

No contento con eso, el uruguayo firmó un doblete, uno de ellos de cabeza, para aumentar la goleada de los del Cholo Simeone, que dormirá tranquilo hoy. Suárez demostró la inteligencia de un '9' en el segundo gol, aprovechando un rechace para firmar su primer doblete en el Atlético.

El uruguayo también recibió un penalti, pero fue invalidado después por el VAR. En Barcelona no han comenzado aún la Liga y ya le echan de menos. Las críticas a Bartomeu se pueden multiplicar hoy si los culés no consiguen derrotar al Villarreal.

Otro delantero que marcó fue Diego Costa, cuya continuidad en el Atlético de Madrid no está del todo clara. Tras el partido, el brasileño ha afirmado que hagan con el lo que tengan que hacer, pero que si se queda, luchará.