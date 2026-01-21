La emotiva despedida de Davinchi a su padre, fallecido en el accidente de tren en Adamuz: "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

Este mismo martes se confirmaba la muerte de David Cordón Cano, padre del futbolista del Getafe, David Cordón 'Davinchi', en el trágico accidente entre un tren Iryo y un Alvia a la altura de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo, Tras horas de incertidumbre sobre el estado del futbolista del club azulón, se confirmaba la peor de las noticias.

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba", informó la entidad azulona en sus redes sociales.

"Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", añadía el Getafe en su cuenta de X.

"Siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante"

David Cordón 'Davinchi', jugador del Getafe, se ha despedido de su padre con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en la que resalta que "me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante".

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo", indica el futbolista del Getafe.

"Como me dijeron una vez 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino', tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré", concluye el mensaje de David Cordón 'Davinchi' a su padre fallecido en el accidente de tren de Adamuz, Córdoba.

David Cordón padre viajaba en el tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva después de acudir al partido de LaLiga EA Sports entre el Getafe y el Valencia en el Coliseum (0-1). El Recreativo de Huelva, club en el que se formó Davinchi, también mostró su pésame.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi. David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", apuntó el club andaluz.

También se sumó a las muestras de dolor la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que recordó que el fallecido fue internacional con la selección de fútbol playa. "La RFEF lamenta profundamente la pérdida de David Cordón, fallecido en el trágico accidente ferroviario de Córdoba, y se une al dolor de sus familiares y amigos", indicó la RFEF.

"Cordón fue internacional con la selección española de fútbol playa, consiguiendo entre 2001 y 2004 dos Ligas Europeas y dos subcampeonatos del mundo para España. Descanse en paz", añadió el RFEF.