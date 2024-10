Dani Alves 'vuelve' a Instagram dos años después y deja un mensaje: "Buenos..."

Dani Alves ha subido una publicación a Instagram mostrándose a sí mismo casi dos años después de la última, enero de 2023, justo antes de que saliese a la luz la denuncia de una joven por violación.

El exfutbolista se encuentra en libertad provisional desde finales de marzo después de pagar la fianza de 1 millón de euros que le impuso la jueza tras condenarle a cuatro años y seis meses por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.

De momento y hasta que la sentencia sea firme, Alves reside en Barcelona junto a su mujer Joana Sanz, con la que se reconcilió en pleno proceso judicial tras un alejamiento en la relación debido a los 14 meses que pasó el exjugador en la cárcel de Brians 2.

"Buenos tiempos están en camino"

Eso sí, desde su salida de prisión, el exlateral de Barça y Sevilla ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, apenas se le ve por la calle y tiene que presentarse todos los viernes ante la Secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. No obstante, este lunes se mostró públicamente en redes sociales subiendo una publicación y dejando un mensaje muy claro: "Buenos tiempos están en camino", se puede leer en su camiseta ('Good times are on the way'). En la descripción optó por poner el emoji de un corazón, aunque ha desactivado la opción de que los usuarios puedan comentar. Alves supera los 36 millones de seguidores en Instagram y no sigue a nadie, ni a su mujer.

La última foto que subió de sí mismo fue en enero de 2023, apenas unos días después de que abusara de una chica en la discoteca Sutton de Barcelona. Desde que entró en la cárcel, lógicamente, no subió nada a sus perfiles sociales, y ya fue después, estando en libertad provisional, cuando ha publicado varias imágenes (puesta de sol, mensajes espirituales y un dibujo de su hijo).

¿Qué ha pasado durante su libertad provisional?

En todo este periodo se han producido muy pocas novedades en cuanto al caso, y la vida de Dani Alves más privada que nunca, aunque sí salió a la luz otro problema con la justicia brasileña al haberse apropiado presuntamente de una canción escrita por dos compositores de su país, tal y como adelantó el medio 'UOL'. Durante este tiempo también devolvió los 150.000 euros al padre de Neymar después de que este se los prestara para cubrir la indemnización a la víctima de violación, tal y como informó su abogada Inés Guardiola.

Tras la condena, el legado del jugador se ha visto gravemente dañado, por eso se vieron obligados a retirar su estatua en Juazeiro (Brasil) antes las protestas ciudadanas y los ataques vandálicos.

