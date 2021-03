Las curiosidades y anécdotas de la entrevista de Ibai Llanos a Sergio Ramos en Twitch: su primera copa de aclohol, su paternidad, su dieta...

Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, ha conversado con Ibai Llanos en Twitch y durante una hora ha repasado la actualidad deportiva, su carrera como futbolistas y algunas anécdotas y curiosidades desconocidas por gran parte de los aficionados.

Por ejemplo, Ibai Llanos ha preguntado a Ramos por el compañero más extraño que ha tenido.

"Faubert se llevaría el premio, sin duda" , ha indicado Ramos, quien ha recordado la famosa anécdota en la que se quedó dormido en el banquillo en medio de un partido. "Quizás es por ese "jet lag" que hay con los franceses", ha bromeado Ramos.

¿Qué ocurrió en la celebración de la Copa del Rey de 2011?

Sergio Ramos también le ha confesado a Sergio Ramos que ocurrió con el trofeo de la Copa del Rey de 2011, aquel que se cayó de manos del central y fue arrollado por el autobús de camino a Cibeles.

"Yo apoyé la Copa en el pollete del bus y hubo un minifrenazo, pero en el retroceso, o tiraba la copa o me caía de espaldas un metro y con el título ya ganado no dudé", ha confesado Ramos en uno de los momentos más divertidos de la entrevista.

Ibai Llanos también le ha preguntado a Ramos por su paternidad.

"Todo el mundo lo dice, es la mayor sensación de amor que puedes tener por un ser. Un niño te saca una sonrisa cuando nadie más puede. El vínculo con un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida", ha explicado Ramos.

La primera copa de alcohol de Ramos y su dieta

El central sevillano también ha admitido en su conversación con Ibai Llanos que no se tomó una copa de alcohol hasta los 23 años.

"Hasta los 23 años no bebí una copa de alcohol. El Malibú con piña era mi copazo", ha admitido Ramos.

"Mis amigos se bebían una botella de whisky entre dos y yo tenía que beber Red Bull para por lo menos aguantar con ellos", ha indicado Ramos.

Por último, Ramos ha hablado sobre sus hábitos alimenticios y dietas para mantenerse en forma.

"Voy cambiando. Tengo un criterio muy definido porque me ha dado resultado. A lo mejor hago tres ayunos, alterno ensalada con carne y pesado... tienes que tener un equilibrio. Tiene que ser tu voluntad la que te haga no caer en la tentación. Eso es lo que marca la diferencia. Tu vives por y para tu trabajo, pero hay que saber diferenciar comer, que es disfrutar, y alimentarte, que es cuidarte. Llega el domingo, y puedes comer de verdad. El McDonalds le encanta a mis hijos y ojalá no les gustase, porque a mí me encanta también, pero lo cómo sólo una vez al mes", ha reconocido Ramos.