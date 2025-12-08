Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona

Flick se enteró del pinchazo del Madrid ante el Celta en la cama: "Recibí un whatsapp"

El técnico del Barcelona evita mirar al Real Madrid pese a la ventaja de cuatro puntos en LaLiga.

Hansi Flick en la ciudad deportiva Joan Gamper

Flick se enteró por whatsapp del pinchazo del Madrid ante el Celta: "No quiero gastar energía" | EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El Barcelona encara el regreso de la Champions al Camp Nou más de tres años después, pero Hansi Flick no quiere que nada altere el foco competitivo de un equipo que, asegura, "está centrado" en seguir creciendo. El técnico alemán subraya que no presta atención al tropiezo del Real Madrid ante el Celta (0-2) pese a la ventaja de cuatro puntos azulgrana en LaLiga.

"Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo"

Hansi Flick

El entrenador no vio el partido de los blancos ante los gallegos y cuenta en rueda de prensa que recibió la noticia cuando estaba en la cama. "Es lo mismo que el último partido [ante el Girona]. Estaba en la cama y recibí un whatsapp. Sabía que algo pasaba y lo vi. Algo así fue", dijo entre risas.

El alemán ya reconoció el año pasado que no acostumbra a ver los partidos del rival, al menos en directo. "Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo", abundó con una sonrisa.

"Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo", afirmó Flick en la previa del duelo de este martes contra el Eintracht de Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions.

Un Eintracht joven, rápido e intenso

El entrenador insistió en que la prioridad absoluta pasa por la competición europea. "A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht", remarcó.

Flick describió al rival alemán como "un bloque joven, con intensidad y jugadores rápidos", por lo que reclamó a sus futbolistas mantener una versión sólida. "Deberán jugar a un gran nivel", avisó.

El técnico, no obstante, valoró la evolución reciente del equipo. Según él, los azulgranas compiten ahora "a un nivel distinto" al de hace un mes.

Cubarsí y Gerard Martín, ejemplos

En este crecimiento colectivo, Flick puso el foco en Pau Cubarsí y su asombroso rendimiento. "Cubarsí tiene 18 años, es su tercer curso como profesional y en el último partido contra el Betis hizo 87 pases con un 100% de acierto. Creo que es el primer jugador en la historia que lo ha conseguido en la Liga. Si sube el nivel, es bueno para nosotros y para la línea defensiva", destacó.

También elogió a Gerard Martín, que ha asumido responsabilidades en el eje izquierdo de la defensa: "Está bien tener jugadores en el equipo como Gerard, que les gusta trabajar, que tienen actitud, mentalidad, que lo dan todo y siempre intentan dar lo mejor para el equipo. Su sueño, que era jugar en el Barça, se ha hecho realidad. Tiene confianza y para nosotros es fantástico", celebró.

Ambos podrían vivir este martes una noche especial: será su primer partido de Champions en el reabierto Camp Nou. Un regreso esperado para Flick: "Es un sueño volver al Camp Nou, pero también porque mañana es un partido importante para nosotros. Queremos mostrar nuestro mejor nivel y eso es lo que cuenta", señaló.

La clave: controlar el partido

Para el técnico, el plan pasa por minimizar errores y mantener el mando en el juego. "Controlar el partido" será esencial, subrayó, porque "cuando pierdes la pelota debes defender y correr más", una situación que reconoció que no le gusta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nico Aubert sobrevuela Andalucía de oeste a este y sin asistencias: "Unas vistas privilegiadas"

Nico Aubert y su vuelo sobre Andalucía

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé, desesperado en el partido contra el Celta de Vigo

Más problemas para el Real Madrid: Kylian Mbappé, con un dedo roto

Hansi Flick en la ciudad deportiva Joan Gamper

Flick se enteró del pinchazo del Madrid ante el Celta en la cama: "Recibí un whatsapp"

Éder Militao, tras lesionarse ante el Celta en el Bernabéu

Éder Militao, lesionado: sufre una rotura en el bíceps femoral, ¿cuánto tiempo estará de baja?

Carlos Alcaraz durante la exhibición ante Tiafoe
Tenis

Carlos Alcaraz firma un punto extraterrestre en la exhibición ante Tiafoe: tweener, globo y golpe de espaldas

Fernando Alonso antes del GP de Abu Dabi 2025
Fórmula 1

La respuesta viral de Fernando Alonso de cara a 2026: "¿Con un coche mejor? Quedaré..."

Los jugadores del Real Madrid protestan al árbitro Quintero González
Real Madrid

El Real Madrid explota contra el arbitraje de Quintero: del "eres malísimo" al "y luego lloráis en rueda de prensa..."

El acta del colegiado Quintero González tras la derrota blanca ante el Celta recoge los menosprecios de varios jugadores blancos en un domingo trágico para el club.

Enzo Badenas, piloto fallecido a los 17 años
Castellón

Muere Enzo Badenas, piloto valenciano de 17 años, en un entrenamiento privado en Castellón

El piloto, todavía menor de edad, había sido campeón de España en 2022 y era una de las grandes promesas del motociclismo español.

Williot celebra con sus compañeros uno de sus dos goles al Real Madrid

El Celta de Vigo asalta el Bernabéu y deja al Real Madrid en crisis (0-2)

Hans Niemann y Fabiano Caruana, en plena partida

Ciudad del Cabo, sede de un peculiar torneo de ajedrez submarino

Lando Norris, emocionado tras la carrera en Yas Marina

Lando Norris: "Es increíble, surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo"

Publicidad