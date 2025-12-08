Flick se enteró del pinchazo del Madrid ante el Celta en la cama: "Recibí un whatsapp"

El Barcelona encara el regreso de la Champions al Camp Nou más de tres años después, pero Hansi Flick no quiere que nada altere el foco competitivo de un equipo que, asegura, "está centrado" en seguir creciendo. El técnico alemán subraya que no presta atención al tropiezo del Real Madrid ante el Celta (0-2) pese a la ventaja de cuatro puntos azulgrana en LaLiga.

"Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo"

El entrenador no vio el partido de los blancos ante los gallegos y cuenta en rueda de prensa que recibió la noticia cuando estaba en la cama. "Es lo mismo que el último partido [ante el Girona]. Estaba en la cama y recibí un whatsapp. Sabía que algo pasaba y lo vi. Algo así fue", dijo entre risas.

El alemán ya reconoció el año pasado que no acostumbra a ver los partidos del rival, al menos en directo. "Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo", abundó con una sonrisa.

"Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo", afirmó Flick en la previa del duelo de este martes contra el Eintracht de Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions.

Un Eintracht joven, rápido e intenso

El entrenador insistió en que la prioridad absoluta pasa por la competición europea. "A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht", remarcó.

Flick describió al rival alemán como "un bloque joven, con intensidad y jugadores rápidos", por lo que reclamó a sus futbolistas mantener una versión sólida. "Deberán jugar a un gran nivel", avisó.

El técnico, no obstante, valoró la evolución reciente del equipo. Según él, los azulgranas compiten ahora "a un nivel distinto" al de hace un mes.

Cubarsí y Gerard Martín, ejemplos

En este crecimiento colectivo, Flick puso el foco en Pau Cubarsí y su asombroso rendimiento. "Cubarsí tiene 18 años, es su tercer curso como profesional y en el último partido contra el Betis hizo 87 pases con un 100% de acierto. Creo que es el primer jugador en la historia que lo ha conseguido en la Liga. Si sube el nivel, es bueno para nosotros y para la línea defensiva", destacó.

También elogió a Gerard Martín, que ha asumido responsabilidades en el eje izquierdo de la defensa: "Está bien tener jugadores en el equipo como Gerard, que les gusta trabajar, que tienen actitud, mentalidad, que lo dan todo y siempre intentan dar lo mejor para el equipo. Su sueño, que era jugar en el Barça, se ha hecho realidad. Tiene confianza y para nosotros es fantástico", celebró.

Ambos podrían vivir este martes una noche especial: será su primer partido de Champions en el reabierto Camp Nou. Un regreso esperado para Flick: "Es un sueño volver al Camp Nou, pero también porque mañana es un partido importante para nosotros. Queremos mostrar nuestro mejor nivel y eso es lo que cuenta", señaló.

La clave: controlar el partido

Para el técnico, el plan pasa por minimizar errores y mantener el mando en el juego. "Controlar el partido" será esencial, subrayó, porque "cuando pierdes la pelota debes defender y correr más", una situación que reconoció que no le gusta.

