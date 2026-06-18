Cucurella rompe su silencio: "Cuando te llama el Real Madrid es muy díficil decir no"

Marc Cucurella vive sus primeros días como jugador del Real Madrid mientras continúa concentrado con la selección española en el Mundial de 2026. Desde Chattanooga, el lateral catalán explicó cómo se fraguó una operación que se resolvió en tiempo récord y reconoció que nunca se planteó rechazar la propuesta blanca.

"No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera", aseguró el internacional español, que confirmó que todo quedó cerrado en apenas día y medio.

Una llamada y un fichaje exprés

Cucurella relató cómo recibió la noticia de que el Real Madrid quería incorporarlo: "Fue muy rápido, estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho".

El defensa reconoció que la dimensión del club fue determinante en su decisión: "Es un paso muy importante. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más 'Champions' y ojalá poder ganar una allí".

La llamada de Mourinho

Uno de los momentos clave de la negociación fue la conversación que mantuvo con José Mourinho, nuevo entrenador del conjunto blanco: "He hablado con Mourinho, me llamó y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Con ganas de estar con él y trabajar juntos".

Además, explicó qué fue lo que más le llamó la atención de aquella charla: "Nuestra charla fue muy rápida, lo que me gustó es que se acordaba de acciones que tuve cuando jugué ante el Benfica y que se acordase de detalles me dio confianza para saber que era el paso que tenía que tomar".

Reconoce que tenía otras ofertas

El futbolista reconoció que disponía de otras ofertas, aunque ninguna tuvo el peso de la propuesta madridista: "Lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza y para mí eso fue muy importante. No era fácil la situación en la que estaba y tener la oportunidad de dejar el fichaje cerrado antes de que empezara el Mundial era muy importante para mí".

Y añadió una frase que resume su decisión: "Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decirle que no".

Su pasado en el Barcelona

La operación ha generado críticas entre algunos aficionados azulgranas debido a que Cucurella se formó en la cantera del Barcelona.

El jugador quiso responder con tranquilidad: "Respeto todas las opiniones, yo estoy muy agradecido con la cantera del Barcelona, pero todo en la vida son etapas y creía que este era el paso que tenía que dar. Estoy muy feliz con mi decisión".

La despedida del Chelsea

Por último, el lateral admitió que no esperaba abandonar el Chelsea hace solo unos meses, aunque considera que el cambio era el adecuado para su carrera: "Si me preguntabas hace unos meses no esperaba dejar el Chelsea, sin embargo, en la vida hay que empezar nuevos capítulos que no te esperas".

"Ha sido difícil dejar el Chelsea, estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado el Chelsea, pero creo que este paso de irme al Real Madrid ha sido la decisión correcta".

Además, negó que el anuncio de su fichaje afectara al ambiente de la selección española antes del debut mundialista ante Cabo Verde: "Para nada ha influenciado al equipo, todos se pusieron muy contentos. Tenemos un gran grupo y estamos todos muy unidos".

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