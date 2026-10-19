Luis Enrique: "La mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, compareció este lunes en la previa del partido ante el Barcelona en la jornada 3 de la Champions League en el Parque de los Príncipes. El duelo se presenta eléctrico, un pulso entre el actual campeón de Europa y un Barça que ha ganado los once partidos que ha disputado esta temporada (nueve en LaLiga y dos en Champions). El entrenador asturiano se vuelve a cruzar con su exclub, algo que ya no le afecta como en el pasado.

"Soy socio del Barça. Fui jugador y entrenador seis años, tres en el primero y tres en el segundo. Mi mujer y mis hijos son catalanes. Estoy muy unido al Barça. Pero soy aficionado del PSG. Veo cada partido del Barça como aficionado, no como entrenador. Por casualidades, cada año nos enfrentamos al Barça. Cosa que al principio me costaba. Ahora me he acostumbrado a jugar contra un gran equipo, único, que utiliza jugadores de mucha calidad, que no pega patadas, que tiene unos valores que amo y que, para mí, es de los que más se parecen al PSG actual. Me gustaría mucho ganar mañana dicho esto. Es una motivación para mí enfrentarme al club en el que me he sentido más importante. Como parisino, espero ganar mañana", explicó Luis Enrique.

Preguntado por el gran momento de forma de Lamine Yamal, el técnico del PSG dejó claro que la mejor forma de defender a un futbolista como el de Rocafonda es "tener el balón".

"La mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Si tienes el balón todo el rato, es lo ideal. Sabemos de la dificultad de jugar contra el Barça y contra Lamine. Nos concentramos en lo que podemos controlar. Hay que estar atentos y sobreponerse a la baja de Nuno Mendes con lo colectivo", analizó el entrenador asturiano.

"En el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra"

El técnico del PSG auguró un duelo que "será ajustado", pero consideró que en el Parque de los Príncipes su equipo es "una máquina de guerra".

"Creemos que será un partido ajustado, con momentos para cada equipo por la calidad individual que tiene cada equipo, pero en el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra. Es lo que pienso cuando veo a mis jugadores presionar. El apoyo del público es increíble, nos permite tener un ambiente muy especial", avisó Luis Enrique.

El entrenador que ha llevado a conquistar al PSG las dos primeras y únicas Champions de su historia (2025 y 2026) quiso dejar claro que el partido ante el Barça de Flick no es una final anticipada y que solo hay tres puntos en juego.

"¿Final anticipada? No. Porque si pensamos en lo que supone el futuro de la competición, está claro que somos equipos favoritos, pero hay más equipos que pueden ganarla. Preparamos estos partidos de la misma manera. La Champions es el máximo nivel que puedes alcanzar. Cada partido es diferente. En este caso, adoro ver al Barcelona, no solo como técnico adversario, sino como hinchas del club. Es bonito ver la ambición que tienen. Son parecidos a lo que nosotros buscamos. El de mañana será un partido cerrado. Complicado, porque tienen a grandes jugadores. Son un equipo muy poderoso. Nos concentramos en lo que podemos controlar. Hay que sobreponerse a todos los problemas mañana en lo colectivo. Por supuesto que habrá jugadores que, individualmente, pueden decidir el encuentro. Buscamos controlar el nivel que tenemos en este tipo de partidos", apuntó Luis Enrique.

"Hay que añadir a grandes equipos como el Arsenal, el Real Madrid, el Bayern... En abril se juega la competición. Los que lleguen a abril son los que se juegan el título. Pero lo de mañana, a pesar de ser un partido atractivo, son tan solo tres puntos", añadió el entrenador asturiano.

"Tenemos la confianza para medirnos al Barça. Es un gran desafío"

Preguntado por el Barça de Flick y su actual estado de forma, Luis Enrique señaló que "no hay un equipo que sea perfecto".

"No hay un equipo que sea perfecto. Tenemos la confianza para medirnos al Barça. Es un gran desafío. Da igual quién juegue del Barça. Ya los conocemos. Cada jugador tiene matices diferentes y cuando veamos la alineación podríamos ir más al detalle. Tenemos que resolver como equipo todo. No vamos a poder evitar que Yamal regatee, que Pedri filtre pases increíbles... Necesitamos resolver esas situaciones como un equipo", explicó el asturiano.

El entrenador del PSG fue preguntado por su famosa frase del ADN Barça.

"¿Acerté entonces? Sois tan buenos haciendo análisis, dime pues si acerté. cómo te cuesta eh (le dice al periodista). Nada, déjalo estar. Soy socio, fui jugador y entrenador seis años, tengo una relación increíble con Catalunya, mi familia son catalanes, antes me costaba enfrentarme al Barça pero ahora me empiezo a acostumbrar. Veo siempre al Barça, es el club que tiene unos valores muy claros que yo amo, no pegan una patada, son deportivos, pero soy del PSG y me gustaría ganar mañana. Es el club en el que me he sentido más importantes y es especial enfrentarme siempre al Barça", reconoció Luis Enrique.

El asturiano también ensalzó a Hansi Flick y su trabajo desde que llegó al banquillo del Barcelona.

"Hansi Flick está mejorando los resultados de todos los entrenadores anteriores. Lo demostró en Múnich. Su carácter, manera de transmitir el fútbol, ruedas de prensa, casan con el ADN Barça, que engloba muchas cosas, pero lo más importante es que seas atrevido, valiente y ofensivo. En ese sentido Flick lo está haciendo de manera maravillosa y ahí están los resultados", apuntó el técnico asturiano.

Por último, Luis Enrique puso en valor a Lamine Yamal y afirmó que ni a Lamine ni a nignún jugador se le puede comparar con Leo Messi.

"Yo creo que Lamine, lo que está haciendo muy bien, es que él quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando sus aspectos de juego. Comparar a Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, con cualquier otro jugador, no va a ganarle nadie. Lamine quiere ser la mejor versión de Lamine y es mejor no compararse a los demás", concluyó Luis Enrique.

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