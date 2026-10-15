Máximo Quiles habla con Antena 3 de Marc Márquez como su actual consejero y futuro rival

Acaba de ganar el Mundial de Moto3 en Indonesia, cinco carreras antes de terminar el campeonato y en 2027 estará en Moto2. Máximo Quiles es la nueva figura que emerge en el motociclismo español y Antena 3 Deportes ha hablado con él. Con solo 18 años ya ha demostrado su clase, su ambición y sus ganas de hacer historia. Tiene como consejeros a los hermanos Márquez, pero "solo fuera de la pista, dentro quiero ser yo mismo", y con su valiente estilo de conducción sueña con enfrentarse a ellos algún día en la máxima categoría de este deporte: "Ojalá, sería brutal, Marc me dice que me va a esperar".

"En Moto3 creo que le ganaría a Marc Márquez"

¿Y qué hubiera ocurrido de medirse sobre el asfalto con Marc Márquez en Moto3? Máximo no tira de falsa humildad: "Creo que le ganaría, pero estaría muy igualado", comenta ante el micrófono de Antena 3 Deportes. Esa es una de sus grandes virtudes, el atrevimiento y el deseo de ser siempre el primero, algo imprescindible en un deporte tan competitivo y exigente como es el motociclismo.

"Sueño con ser Campeón del Mundo de MotoGP"

Máximo Quiles pilota con el número 28 porque su padre lo hacía con el 27 "y yo quería subir un escalón más, y que mi hijo luego lleve el 29", nos comenta el piloto murciano entre risas. Su nombre también tiene su peculiaridad, se llama Máximo Martínez Quiles, pero ha optado por el apellido de la madre ya que "el de mi padre es más frecuente y la sonoridad de Quiles me gusta".

El padre está orgulloso y la madre más, tal y como nos ha contado con esta elección, igual que le encantan los apodos que recibe como "gladiador" o "killer" en lugar de Quiles. Para este chaval de solo 18 años esos motes son "una motivación".

Una de las grandes anécdotas de su vida llegó en 2013 en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Quiles tenía 5 años, iba con un brazo roto, en cabestrillo, y le pidió un autógrafo a Valentino Rossi, tras firmárselo, el comentarista en inglés demostró ser un visionario a decir "ya tiene una lesión, definitivamente es un futuro campeón de moto3". Máximo nos explica lo que sucedió: "me caí en el colegio, pero a los pilotos les decía que había sido de la moto, luego Márquez, que acababa de ganar su primer título en MotoGP, me cogió en brazos, yo iba como loco". Un relato propio de un adolescente con una increíble madurez para su edad. El futuro es suyo.

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