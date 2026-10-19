Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Protestas Europa

Las protestas sacuden Europa: de los graves disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia

El malestar por el coste de la vida, la crisis de la vivienda y los servicios públicos moviliza a miles de personas en varios países.

Las protestas sacuden Europa: de los disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia

Las protestas sacuden Europa: de los graves disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia | Reuters

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

Las protestas que sacuden Francia no son un caso aislado. En otros puntos de Europa, miles de ciudadanos han salido a las calles para denunciar problemas económicos y sociales, en unas movilizaciones que han dejado también episodios de violencia y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En Francia, las manifestaciones estudiantiles contra los recortes en educación han sumado el apoyo de sindicatos y del movimiento de los 'chalecos amarillos', que vuelven a denunciar el encarecimiento de la vida. Las movilizaciones se han extendido por distintas ciudades del país y han derivado en disturbios, incendios y detenciones.

La tensión también ha llegado a Italia. En Milán, las protestas contra la crisis de la vivienda han terminado con barricadas incendiadas y enfrentamientos con la Policía. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido el derecho a manifestarse pacíficamente, pero ha condenado los actos violentos registrados durante las movilizaciones.

En Portugal, las reivindicaciones se centran en los salarios, las pensiones y el acceso a la vivienda. Miles de personas se han concentrado en Lisboa, con protestas que también han llegado a otras ciudades como Oporto y Coimbra.

Mientras, en Albania, las manifestaciones de Tirana han desembocado en graves altercados. Los participantes denuncian el coste de la vida, las deficiencias del sistema educativo y la corrupción, y algunos reclaman la dimisión del primer ministro, Edi Rama. Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos y han obligado a desplegar fuerzas de seguridad especializadas.

Aunque cada país presenta sus propias reivindicaciones, las protestas reflejan un malestar social que se expresa de distintas formas en el continente. La situación deja una pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde llegará la tensión en las calles europeas?

Líderes de la UE critican la política migratoria de España: "Sustituyen a su población por migrantes para mantenerse en el poder"

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas

Publicidad

Mundo

Las protestas sacuden Europa: de los disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia

Las protestas sacuden Europa: de los graves disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

Putin propone una cumbre con Trump y Xi Jinping en noviembre

Un bombero frente a una barrica en llamas en París

Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior y pide más medidas contra las violentas protestas

Imagen de un avión de Austrian Airlines
Amenaza de bomba

Un vuelo de Tel Aviv a Viena aterriza de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba

The 2026 Victoria's Secret Fashion Show
DESFILE DE MODA

Los ángeles de Victoria's Secret vuelven a brillar: así ha sido el esperado desfile de 2026

Macron amenaza con prohibir reuniones tras los disturbios en Francia y promete "mano firme" contra los saqueadores
FRANCIA

Macron amenaza con prohibir reuniones tras los disturbios en Francia y promete "mano firme" contra los saqueadores

El presidente francés exige transparencia sobre la actuación policial y pide trasladar el debate a las urnas, mientras la extrema derecha le acusa de ser "cobarde y desorientado" ante la violencia.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
ESTADOS UNIDOS

Donald Trump muestra su apoyo total a Netanyahu para las elecciones israelíes

El mandatario estadounidense defiende la continuidad de su homólogo israelí y destaca su actuación frente a las dificultades políticas.

Momento de la caída del crucifijo

Muere en plena misa un sacerdote tras caerle encima un crucifijo

Enfrentamiento en Milán

Milán estalla en una noche de disturbios en Europa por el coste de la vida con 50 detenidos

Imagen de archivo de Trump y de paracetamol

El médico de Trump afronta a un paciente que cuadruplica la dosis recomendada de aspirina

Publicidad