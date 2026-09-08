Balón de Oro
Seis españolas, entre las 30 nominadas al Balón de Oro 2026
France Football incluye a seis futbolistas españolas entre las 30 finalistas al Balón de Oro 2026.
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El fútbol español volverá a ser protagonista en la gala del Balón de Oro, que se celebrará el lunes 26 de octubre en una ceremonia en Londres. Y es que hay seis futbolistas españolas entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenino 2026 (Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Cata Coll, Mapi León, Claudia Pina, Alexia Putellas).
Hay que recordar que los últimos cinco Balones de Oro han sido ganados por jugadoras patrias: dos de Alexia Putellas (2021 y 2022) y tres de Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025).
Lista de 30 nominadas al Balón de Oro 2026
Selma Bacha
Barbra Banda
Klara Bühl
Esmee Brugts
Mariona Caldentey
Scarlett Camberos
Kerstin Casparij
Temwa Chawinga
Cata Coll
Melchie Dumornay
Caroline Graham Hansen
Alex Greenwood
Pernille Harder
Patri Guijarro
Rose Lavelle
Yui Hasegawa
Mapi León
Lorena
Melvine Malard
Manaka Matasukubo
Ewa Pajor
Vivianne Miedema
Claudia Pina
Alexia Putellas
Wendie Renard
Khadija Shaw
Alessia Russo
Momoko Tanikawa
Caroline Weir
Tessa Wullaert
Palmarés del Balón de Oro femenino
2018: Ada Hegerberg (Lyon)
2019: Megan Rapinoe (Reign FC)
2021: Alexia Putellas (Barcelona)
2022: Alexia Putellas (Barcelona)
2023: Aitana Bonmati (Bareclona)
2024: Aitana Bonmati (Barcelona)
2025: Aitana Bonmati (Barcelona)
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