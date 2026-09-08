Seis españolas, entre las 30 nominadas al Balón de Oro 2026

El fútbol español volverá a ser protagonista en la gala del Balón de Oro, que se celebrará el lunes 26 de octubre en una ceremonia en Londres. Y es que hay seis futbolistas españolas entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenino 2026 (Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Cata Coll, Mapi León, Claudia Pina, Alexia Putellas).

Hay que recordar que los últimos cinco Balones de Oro han sido ganados por jugadoras patrias: dos de Alexia Putellas (2021 y 2022) y tres de Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025).

Lista de 30 nominadas al Balón de Oro 2026

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Pernille Harder

Patri Guijarro

Rose Lavelle

Yui Hasegawa

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matasukubo

Ewa Pajor

Vivianne Miedema

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Khadija Shaw

Alessia Russo

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert

Palmarés del Balón de Oro femenino

2018: Ada Hegerberg (Lyon)

2019: Megan Rapinoe (Reign FC)

2021: Alexia Putellas (Barcelona)

2022: Alexia Putellas (Barcelona)

2023: Aitana Bonmati (Bareclona)

2024: Aitana Bonmati (Barcelona)

2025: Aitana Bonmati (Barcelona)