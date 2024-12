La conversación de Martínez Munuera con Vinícius: "Escúchame, escúchame... Puede ser que me haya equivocado"

El Real Madrid tropezó (3-3) en su vista del sábado a Vallecas, un partido en el que logró remontar un 2-0 en contra -goles de Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo- antes de que Isi Palazón anotará el 3-3 definitivo. El partido fue muy caliente en la recta final y Vinícius vio una amarilla que le impedirá jugar ante el Sevilla el domingo 22 de diciembre. El delantero brasileño acabó desesperado y pudo ser objeto de un penalti no señalado de Mumim en el área rayista.

Las cámaras de DAZN captaron el momento de la charla de Martínez Munuera con Vinícius Jr. después de que el colegiado decidiera no señalar nada en esa jugada del partido.

"Escúchame, escúchame... puede ser que me haya equivocado", comienza diciéndole el colegiado al delantero brasileño.

"Vale, si me equivoco... no vengas así, no vengas así", le dice Martínez Munuera a Vinícius, en un intento de aplacar las protestas del delantero brasileño.

Ancelotti: "Vini ha tenido dos oportunidades claras y el penalti que no se pitó"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó esa jugada del partido en Vallecas y aseguró que "el penalti me parece muy claro".

"Nos ha faltado el gol pero lo hemos intentado. Vini ha tenido dos oportunidades claras y el penalti que no se pitó. Más en ataque el equipo no podía hacer", indicó el de Reggiolo.

"Estoy contento con Rodrygo porque ha vuelto a su mejor nivel. Veo un futuro bueno, tenemos que terminar bien el año y tenemos una buena oportunidad de poder ganar un título el miércoles que sería la guinda del pastel de un año que ha sido espectacular", apuntó Ancelotti.

