Muere Amelia Aplin, futbolista de 15 años del Oxford United, tras desplomarse en pleno partido

Amelia Aplin, jugadora de 15 años del Oxford City, falleció el pasado sábado tras desplomarse en un partido de la Academia de niñas del Oxford City contra el Fulham en las instalaciones de entrenamiento del club en Horspath.

"Amelia se desplomó durante un partido contra el Fulham"

"Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de la jugadora de la Academia de 15 años, Amelia Aplin. Amelia se desplomó durante un partido de la Academia de Niñas contra Fulham en el Centro de Entrenamiento del Club en Horspath ayer por la tarde.

Los pensamientos y sinceras condolencias de todo el equipo de Oxford United están con la familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores de Amelia. Nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento por los esfuerzos del personal médico tanto del Oxford United como del Fulham Football Club, junto con los servicios de emergencia.

El Club ofrecerá apoyo a la familia de Amelia, jugadores, entrenadores y personal afectados por este trágico evento. Solicitamos que se respete la privacidad de la familia en este momento increíblemente difícil", escribió el Oxford City en redes sociales.

La FA Women's National League también emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de la jovencísima futbolista: "La Liga Nacional Femenina de la FA está profundamente entristecida al enterarse del fallecimiento de la jugadora juvenil del Oxford United, Amelia Aplin. Nuestros pensamientos están con la familia de Amelia, sus amigos y todos en Oxford United. Continuaremos apoyando al club durante este momento increíblemente triste".

De momento no se conocen las causas que provocaron el colapso de Amelia Aplin en el terreno de juego, no obstante, todo apuntaría a un problema cardiovascular.

