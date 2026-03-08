Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La terrorífica entrada en un partido de la Liga de Ecuador: "Se vio claramente el desplazamiento del hueso..."

Jean Pierre Arroyo Vernaza dejó el campo en ambulancia tras romper a llorar por el dolor.

Jean Arroyo Vernaza

Jean Arroyo VernazaRedes sociales

Ha habido muchas y seguirá habiéndolas... pero la entrada de Brian Negro (Mushuc Runa) a Jean Pierre Arroyo Vernaza (Independiente del Valle) fue una de las más criminales, brutales y peligrosas que se recuerdan en el mundo del fútbol. Básicamente por la lesión de Brian Negro, del resto de los jugadores y del propio futbolista que realizó la entrada.

Una entrada 'criminal': fractura de tibia y peroné

La falta tuvo lugar en la tercera jornada de la LigaPro de fútbol de Ecuador, y el futbolista Brian Negro terminó con una fractura en la tibia y peroné después de sufrir una de las entradas más duras que se recuerdan en los últimos años.

Brian Negro vio la roja directa y comenzó a protestar la decisión del árbitro, pese a que en las imágenes se puede apreciar como el pie de Vernaza se descoloca por completo en el aire y una vez cae comienza a sentir el dolor y no puede evitar las lágrimas.

La gravedad de la lesión y la cara de sufrimiento de Vernaza dejó helados a sus compañeros, que siendo conscientes de la lesión también rompieron a llorar en pleno campo de fútbol. Es más, justo después de la entrada se produjo una pequeña tangana entre varios de los jugadores.

"Me siento muy mal"

"Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal", explicó Brian Negro sumamente afectado.

"Se vio claramente el desplazamiento del hueso"

"Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil", dijo el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello. Desde el Mushuc Runa, equipo del infractor, se deseó una pronta recuperación al jugador rival, pero también se destacó la involuntariedad de la acción de su jugador: "En el contexto propio de la intensidad y dinámica del juego, con la intención de cumplir su función defensiva dentro del campo, sin existir en ningún momento la intención de causar daño al jugador rival".

