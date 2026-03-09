Estos son los países a los que el Gobierno recomienda no viajar tras el estallido de la guerra

El conflicto en Oriente Medio sigue escalando tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. La situación ha provocado el cierre de varios espacios aéreos y ha dejado a numerosos viajeros atrapados en la región, mientras distintos gobiernos organizan vuelos para repatriar a sus ciudadanos. Ante este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado sus recomendaciones de viaje y advierte del riesgo de desplazarse a varios países de la zona.

En primer lugar, como es evidente, el Gobierno español desaconseja completamente viajar a Israel e Irán .La advertencia es clara y directa: no viajar. En el caso de Israel, Exteriores advierte del contexto de conflicto regional y recuerda que, "las fronteras terrestres permanecen abiertas con Egipto y Jordania, cuyo espacio aéreo está abierto ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad". Para Irán, la recomendación es similar. El Ministerio aconseja no viajar al país y pide a los españoles que ya se encuentren allí que permanezcan en sus domicilios y reduzcan al máximo sus desplazamientos.

También se desaconseja viajar al Líbano, donde la situación se ha deteriorado por el impacto del conflicto. Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país abandonarlo por los medios disponibles siempre que puedan hacerlo en condiciones de seguridad: "La mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones. Se recomienda verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación".

Palestina, Siria e Irak

El Gobierno español también advierte que no se debe viajar a Palestina, incluyendo Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. A los españoles que se encuentren allí se les recomienda abandonar el territorio por las fronteras terrestres cuando sea posible hacerlo con seguridad.

En Siria e Irak, donde el espacio aéreo está cerrado, también se desaconseja viajar.

Países donde se recomienda aplazar el viaje

Otros países de la región mantienen restricciones o cierres temporales de su espacio aéreo. Es el caso de Qatar, Kuwait y Bahréin, donde Exteriores recomienda aplazar los viajes hasta nuevo aviso. La misma recomendación se aplica a Emiratos Árabes Unidos, aunque se recuerda que las fronteras terrestres con Omán permanecen abiertas y su espacio aéreo ofrece alternativas para salir de la región.

También Jordania se encuentra dentro de los países afectados por la inestabilidad. Por último, el Ministerio aconseja viajar con extrema precaución a Turquía y "abstenerse de hacerlo por determinadas zonas" de la región debido a la situación de seguridad.

