Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

GUERRA ORIENTE MEDIO

Estos son los países a los que el Gobierno recomienda no viajar tras el estallido de la guerra

El Gobierno mantiene un seguimiento constante de la evolución del conflicto y no descarta actualizar estas recomendaciones en función de cómo evolucione la guerra en Oriente Medio.

Operation Epic Fury Attack On Iran

Operation Epic Fury Attack On IranEUROPAPRESS

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El conflicto en Oriente Medio sigue escalando tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. La situación ha provocado el cierre de varios espacios aéreos y ha dejado a numerosos viajeros atrapados en la región, mientras distintos gobiernos organizan vuelos para repatriar a sus ciudadanos. Ante este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado sus recomendaciones de viaje y advierte del riesgo de desplazarse a varios países de la zona.

En primer lugar, como es evidente, el Gobierno español desaconseja completamente viajar a Israel e Irán .La advertencia es clara y directa: no viajar. En el caso de Israel, Exteriores advierte del contexto de conflicto regional y recuerda que, "las fronteras terrestres permanecen abiertas con Egipto y Jordania, cuyo espacio aéreo está abierto ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad". Para Irán, la recomendación es similar. El Ministerio aconseja no viajar al país y pide a los españoles que ya se encuentren allí que permanezcan en sus domicilios y reduzcan al máximo sus desplazamientos.

También se desaconseja viajar al Líbano, donde la situación se ha deteriorado por el impacto del conflicto. Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país abandonarlo por los medios disponibles siempre que puedan hacerlo en condiciones de seguridad: "La mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones. Se recomienda verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación".

Palestina, Siria e Irak

El Gobierno español también advierte que no se debe viajar a Palestina, incluyendo Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. A los españoles que se encuentren allí se les recomienda abandonar el territorio por las fronteras terrestres cuando sea posible hacerlo con seguridad.

En Siria e Irak, donde el espacio aéreo está cerrado, también se desaconseja viajar.

Países donde se recomienda aplazar el viaje

Otros países de la región mantienen restricciones o cierres temporales de su espacio aéreo. Es el caso de Qatar, Kuwait y Bahréin, donde Exteriores recomienda aplazar los viajes hasta nuevo aviso. La misma recomendación se aplica a Emiratos Árabes Unidos, aunque se recuerda que las fronteras terrestres con Omán permanecen abiertas y su espacio aéreo ofrece alternativas para salir de la región.

También Jordania se encuentra dentro de los países afectados por la inestabilidad. Por último, el Ministerio aconseja viajar con extrema precaución a Turquía y "abstenerse de hacerlo por determinadas zonas" de la región debido a la situación de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Concluye el volcado de las "cajas negras" del accidente de Adamuz: qué pueden revelar sobre el descarrilamiento

La jueza pide a Adif abstenerse de tareas de mantenimiento que iba a realizar en Adamuz

Publicidad

España

March 4, 2026, Uss Gerald R Ford, International Waters: A U.S. Navy sailor watches as a F/A-18F Super Hornet aircraft, attached to the Blacklions of Strike Fighter Squadron 213, comes in for an arrested landing on the flight deck of the Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford operating in support of Operation Epic Fury, March 2, 2025, in the Eastern Mediterranean Sea. Operation Epic Fury is the joint U.S-Israel attack on Iran. Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy 04/03/2026 ONLY FO...

Estos son los países a los que el Gobierno recomienda no viajar tras el estallido de la guerra

Elecciones Castilla y León

Las últimas encuestas antes de las elecciones de Castilla y León reflejan "pequeñas sorpresas": "Hay un mensaje claro del electorado"

Resultado de las Elecciones de Castilla y León 2022 en el municipio de Aranda de Duero

Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX
PP

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este mediodía en un mitin en Tordesillas
ELECCIONES

Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León

Dimite la concejala de la Mujer de Collado Villalba tras censurar una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"
MADRID

Dimite la concejal de la Mujer de Collado Villalba tras interrumpir una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"

La concejal Noelia Rosario Díaz Vaca irrumpió en el Teatro Municipal para detener una obra incluida en la programación oficial del Ayuntamiento, lo que provocó la indignación de parte del público. Este domingo, el consistorio comunicó su dimisión y anunció disculpas.

Santiago Abascal.
8M

Abascal carga contra el "feminismo institucional" y acusa a la ley de violencia de género de provocar "confrontación"

Abascal ha asegurado que "el feminismo se ha convertido en una herramienta de confrontación entre hombres y mujeres" y cada vez se ve con más "desconfianza".

Imagen de archivo del rey Juan Carlos I en Abu Dabi.

Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo y decide permanecer en Abu Dabi por motivos de seguridad

Pedro Sánchez en Ponferrada

Pedro Sánchez critica a Feijóo y Abascal por apoyar una guerra que "perjudicaría a los españoles"

Feijóo y Zapatero en la campaña para las elecciones de Castilla y León

Feijóo replica a Abascal por bloquear Extremadura por las elecciones en Castilla y León, mientras Zapatero critica al PP por "ir detrás de Vox todo el día"

Publicidad