Una leyenda del tenis se rinde ante el próximo rival de Alcaraz: "Nunca había visto a Zverev..."

Este viernes el Open de Australia conocerá a sus dos finalistas en el cuadro masculino. Carlos Alcaraz se mide a Alexander Zverev en la primera semifinal (04:30 horas), mientras que Jannik Sinner se enfrentará a Novak Djokovic (09:30 horas) en la segunda semifinal en la Rod Laver Arena. El murciano, número 1 del mundo y ganador de sies grand slam, se estrena por primera vez en la penúltima ronda del major oceánico y lo hará ante un Zverev que está jugando a un gran nivel en Melbourne, habiendo eliminado a Diallo, Muller, Norrie, Francisco Cerúndolo y Leaner Tien.

Habrá que ver cómo plantea el duelo un Alcaraz que busca su primera final en el Open de Australia y que podría convertirse en el tenista más joven en completar el 'Career Grand Slam', es decir, ganar los cuatro grandes títulos del circuito. El murciano cuenta ya con dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). Enfrente tendrá a un Zverev que aún sigue persiguiendo su primer título de grand slam después de haber perdido las tres finales que ha jugado (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Open de Australia 2025). El cara a cara refleja máxima igualdad (6-6) entre el español y el alemán, quien ya batió al murciano en los cuartos de final del Open de Australia 2024.

"Nunca había visto a Alexander Zverev tan bien"

Alcaraz llega a las semifinales jugando a un gran nivel, elevando su tenis en sus dos últimos duelos ante Tommy Paul y Alex de Miñaur. Pero no todo el mundo da como favorito al tenista de El Palmar. Boris Becker, extenista alemán y ganador de seis grand slam, apuesta por el de Hamburgo en la semifinal de este viernes y lo hace por una razón.

"Nunca había visto a Alexander Zverev tan bien", indicó Boris Becker en 'Becker-Petkovic', el 'podcast' que hace junto con la también extenista alemana Andrea Petkovic.

"Siempre ha tenido un buen set o dos buenos sets, pero ahora ha ido mejorando partido a partido. Nunca lo había visto tan constante y por eso, para mí, es el favorito contra Carlos Alcaraz", apostó el extenista alemán.

"Tenemos que volver a tener un alemán que gane un torneo de Grand Slam, ya es hora", subrayó Becker, que fue el último tenista germano en alzarse con un 'Grand Slam', en el Abierto de Australia de 1996. "Juega su mejor tenis porque tiene que hacerlo. Es demasiado bueno para no haber ganado ninguno (grand slam) al final de su carrera. Y sigo confiando en que lo conseguirá en Melbourne", sentenció Boris Becker.

Andrea Petkovic también subrayo el paso adelante que ha dado Zverev en este comienzo de 2026 y lo atribuyó al efecto que provocan Sinner y Alcaraz en el resto de tenistas.

"Es el efecto Sinner-Alcaraz. Todos los demás saben que los dos están tan lejos que incluso alguien como 'Sascha', que en el pasado era más conocido por mantenerse fiel a su juego, dijo durante la preparación que tenía que cambiar algo o se le escaparía el tren", apuntó Andrea Petkovic.