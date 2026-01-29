Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Open de Australia

Una leyenda del tenis se rinde ante el próximo rival de Alcaraz: "Nunca había visto a Zverev..."

Boris Becker opina que Zverev ha encontrado en este Open de Australia una regularidad en su tenis que le convierten en favorito ante Carlos Alcaraz.

Boris Becker, en una imagen de archivo

Boris Becker, en una imagen de archivoDavid Inderlied / dpa

Publicidad

Este viernes el Open de Australia conocerá a sus dos finalistas en el cuadro masculino. Carlos Alcaraz se mide a Alexander Zverev en la primera semifinal (04:30 horas), mientras que Jannik Sinner se enfrentará a Novak Djokovic (09:30 horas) en la segunda semifinal en la Rod Laver Arena. El murciano, número 1 del mundo y ganador de sies grand slam, se estrena por primera vez en la penúltima ronda del major oceánico y lo hará ante un Zverev que está jugando a un gran nivel en Melbourne, habiendo eliminado a Diallo, Muller, Norrie, Francisco Cerúndolo y Leaner Tien.

Habrá que ver cómo plantea el duelo un Alcaraz que busca su primera final en el Open de Australia y que podría convertirse en el tenista más joven en completar el 'Career Grand Slam', es decir, ganar los cuatro grandes títulos del circuito. El murciano cuenta ya con dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). Enfrente tendrá a un Zverev que aún sigue persiguiendo su primer título de grand slam después de haber perdido las tres finales que ha jugado (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Open de Australia 2025). El cara a cara refleja máxima igualdad (6-6) entre el español y el alemán, quien ya batió al murciano en los cuartos de final del Open de Australia 2024.

"Nunca había visto a Alexander Zverev tan bien"

Alcaraz llega a las semifinales jugando a un gran nivel, elevando su tenis en sus dos últimos duelos ante Tommy Paul y Alex de Miñaur. Pero no todo el mundo da como favorito al tenista de El Palmar. Boris Becker, extenista alemán y ganador de seis grand slam, apuesta por el de Hamburgo en la semifinal de este viernes y lo hace por una razón.

"Nunca había visto a Alexander Zverev tan bien", indicó Boris Becker en 'Becker-Petkovic', el 'podcast' que hace junto con la también extenista alemana Andrea Petkovic.

"Siempre ha tenido un buen set o dos buenos sets, pero ahora ha ido mejorando partido a partido. Nunca lo había visto tan constante y por eso, para mí, es el favorito contra Carlos Alcaraz", apostó el extenista alemán.

"Tenemos que volver a tener un alemán que gane un torneo de Grand Slam, ya es hora", subrayó Becker, que fue el último tenista germano en alzarse con un 'Grand Slam', en el Abierto de Australia de 1996. "Juega su mejor tenis porque tiene que hacerlo. Es demasiado bueno para no haber ganado ninguno (grand slam) al final de su carrera. Y sigo confiando en que lo conseguirá en Melbourne", sentenció Boris Becker.

Andrea Petkovic también subrayo el paso adelante que ha dado Zverev en este comienzo de 2026 y lo atribuyó al efecto que provocan Sinner y Alcaraz en el resto de tenistas.

"Es el efecto Sinner-Alcaraz. Todos los demás saben que los dos están tan lejos que incluso alguien como 'Sascha', que en el pasado era más conocido por mantenerse fiel a su juego, dijo durante la preparación que tenía que cambiar algo o se le escaparía el tren", apuntó Andrea Petkovic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un leopardo de las nieves destroza la cara a una esquiadora que se acercó demasiado para fotografiarle

Ataque de un leopardo de las nieves a una esquiadora en China

Publicidad

Deportes

Boris Becker, en una imagen de archivo

Una leyenda del tenis se rinde ante el próximo rival de Alcaraz: "Nunca había visto a Zverev..."

Leire Fernández y Chispas

Leire Fernández se proclama campeona de España de canicross: "Lo más importante es que el perro tenga una confianza ciega en ti"

Un perro callejero descansa fuera de la antigua medina de Tánger

Marruecos sigue en el punto de mira por acusaciones de una masacre de perros callejeros de cara al Mundial 2030

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon
Tenis

La 'bomba' de Juan Carlos Ferrero sobre entrenar a Sinner: "No voy a decir que no..."

Mbappé, molesto en el partido contra el Benfica
Real Madrid

Mbappé, más duro que nunca con el Real Madrid: "Vergüenza"

Jude Bellingham y Courtois, cabizbajos en Lisboa
Eliminatoria previa

Así queda el cuadro del playoff de la Champions League: los posibles rivales de Real Madrid y Atlético

También puedes consultar el posible camino a la final de Budapest a la espera de los sorteos: PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag, en el camino del Barça en octavos.

Barça, Real Madrid y Atlético, en la última jornada de la fase liga de la Champions League
Champions League

Clasificación Champions League, en directo: El Barça, en el top-8; Madrid y Atlético jugarán el playoff; el Athletic, eliminado

Resultados y clasificación definitiva de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026: Benfica 4-2 Real Madrid, Barcelona 4-1 Copenhague, Atlético de Madrid 1-2 Bodo / Glimt, Athletic 2-3 Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal.

Novak Djokovic, tras el partido ante Lorenzo Musetti

El tenso momento de Djokovic con un periodista: "Me parece un poco irrespetuoso que pases por alto..."

Djokovic y Musettoi se saludan en la red tras la retirada del italiano

Jim Courier, implacable con Djokovic tras su partido ante Musetti: "Tiene trabajo que hacer, debería..."

Saúl Craviotto, en su viaje por Groenlandia

Saúl Craviotto viaja a los orígenes del kayak, el deporte que le ha dado seis medallas olímpicas

Publicidad