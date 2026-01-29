Así es Jude Owens, el precoz genio del billar y el snooker que ya cuenta con dos récords Guinness a los dos años

Apenas puede asomarse por encima de la mesa de billar, pero eso no frena a Jude Owens, un pequeño de tres años, los cumplió el pasado mes de diciembre, de Manchester que se ha convertido en un auténtico fenómeno del billar y el snooker por sus habilidades con un taco. Y es que con tan solo dos años ha logrado dos récords Guinness: ha realizado un 'pool bank shot' con dos años y 302 días y un 'snooker double pot' con dos años y 261 días, siendo la persona más precoz en haber logrado ambos golpes.

Su padre, Luke, explicó que el niño empezó a jugar al billar a los dos años y que tiene una "habilidad" natural" para ello. El chaval es aficionado del Manchester United y su ídolo es Bruno Fernandes.

"Como padre, siempre esperas que tus hijos tengan éxito en la vida"

"Jude ha conseguido mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido no uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso", apunta el padre de Jude Owens en declaraciones a Guinness World Records.

"¿Creo que algún día será campeón del mundo? Como padre, siempre esperas que tus hijos tengan éxito en la vida, así que esa sería la mayor aspiración si él quisiera lograrlo", señala el padre de Jude Owens.

Como explican desde Guinness World Records, Judfe ya ha conocido a algunos de los mejores jugadores del mundo de snooker como Kyren Wilson, John Parrot o Jimmy White.

Craig Glenday, editor del Guinness World Records, aseguró que estos récords no entienden de edades y que es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar estas "habilidad, entusiasmo y determinación".

"Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records", explicó Craig Glenday.

En la cuenta de Instagram que gestionan sus padres, con más de 16.000 seguidores, se pueden ver las habilidades de Jude Owens con un taco de billar, siendo capaz de realizar todo tipo de golpes y trucos.