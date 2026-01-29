Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así es el AMR26, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso diseñado por Adrian Newey

El monoplaza de Aston Martin para 2026 ha salido por primera vez a la pista de Montmeló, con Lance Stroll a los mandos.

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Sobre las 17:00 horas del 29 de enero de 2026 se pudo ver por primera vez en una pista el AMR26, el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey y que pilotará Fernando Alonso en el próximo mundial. La expectación era máxima por ver la creación del genial ingeniero británico y no ha defraudado. En las primeras imágenes del AMR26 en la pista ya se puede observar que el nuevo monoplaza de Fernando Alonso es bastante diferente al resto.

Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, salió al circuito de Montmeló cuando faltaba apenas una hora para que terminara la sesión de tarde. Su objetivo no era todavía marcar buenos tiempos; el canadiense completó la vuelta de instalación y regresó a los boxes, para volver a salir casi a última hora. Le dio tiempo a marcar un tiempo de 1:46.4, muy lejos de los equipos con más rodaje. La peor noticia para Aston Martin fue que el AMR26 se quedó parado en la entrada del 'pit lane' justo cuando terminaba la sesión, provocando una bandera roja, según soymotor.com y motorsport.com.

La previsión es que Fernando Alonso sea el piloto elegido para probar el monoplaza en la jornada del viernes.

Un diseño radical para el AMR26 de Fernando Alonso

El AMR26, completamente de negro y solo con un logo de Aston Martin en un lateral, ha llamado la atención por su originalidad y su aspecto radical: pontones huecos y con un diseño agresivo, una gran salida de aire para evacuar el calor de la tapa del motor y un morro algo aplastado y ancho. Habrá que ver si la apuesta de Newey funciona y si el mago inglés vuelve a dar con la tecla.

Aston Martin facilitó una serie de imágenes del AMR26 en la jornada de este jueves en Montmeló, pero son fotografías donde no se llega a apreciar en detalle todos los aspectos del nuevo monoplaza de Fernando Alonso.

Lo que sí se pudo es escuchar el nuevo motor Honda del AMR26, en una vídeo colgado por la propia Fórmula 1 en sus redes sociales.

Según informa soymotor.com, está previsto que Fernando Alonso se ponga a los mandos del AMR26 este viernes.

El mejor papel del cuarto día de tests lo hizo el W17 de Mercedes, que ya firmó los dos mejores tiempos en la sesión del miércoles. Por la mañana, Kimi Antonelli paró el cronómetro en 1:17.0, el mejor registro hasta ese momento. Por la tarde, su compañero de equipo George Russell mejoró todavía más su tiempo, dejándolo en 1:16.6, según los datos recogidos por el portal Motorsport.com.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

