Leire Fernández se proclama campeona de España de canicross: "Lo más importante es que el perro tenga una confianza ciega en ti"

Leire Fernández, corredora de montaña y canicross, se ha proclamado campeona de España de canicross en Baqueira Beret. Lo ha hecho junto a Chispa, su perro y fiel compañero en esta peculiar disciplina, donde se corre con el perro atado a la cintura con un arnés. La confianza entre animal y corredor debe ser máxima, como nos explica Leire Fernández.

"Lo más importante es que el perro tenga una confianza ciega en ti", apunta Leire Fernández.

La corredora de Rentería tocó el cielo en Baqueira Beret junto a Chispas, su fiel compañero de batallas.

"Llevamos un arnés, el perro delante y es atarte a un descerebrado, rezar, darle gas y no pensar", explica Leire Fernández a Antena 3 Deportes.

Y es que toda la carrera se realiza sin apenas tener visión, depositando toda la confianza en cada perro. "Los perros no llevan gafas y veían mejor que yo", señala la campeona de España de canicross.

El papel del perro en la prueba es más importante de lo que puede parecer. "El 80% es él, son ritmos a los que no puedo correr", reconoce Leire Fernández.

"Me gustaría ir el año que viene con Chispas al campeonato de Europa"

Aunque hayan ganado el campeonato de España de canicross, a Chispas poco le importa, él se centra en otras cosas.

"Chispas no sabe si ha quedado campeón, subcampeón... ¡Le da igual! Él solo sabe que nos lo hemos pasada teta. Y lo único que quiere son sus salchichas", apunta Leire Fernández.

La campeona de España de canicross ya pone su próximo objetivo en el campeonato de Europa. "Me gustaría ir el año que viene con Chispas al campeonato de Europa", reconoce Leire Fernández.

