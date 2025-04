Carlo Ancelotti: "La decisión sobre Olmo no adultera la competición"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Valencia y a cuatro días de visitar al Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El italiano ha explicado que "no hay preocupación" con Courtois y Lunin, opinando que el ucraniano aún no está descartado para el partido liguero de este sábado y asegurando que el guardameta belga "está mucho mejor, creemos que puede llegar al martes".

"No hay preocupación porque primero Courtois está mucho mejor, creemos que puede llegar al martes", respondió Ancelotti. Además, el italiano indicó que tiene plena confianza en el canterano de 19 años, Fran González, que será titular frente al Valencia en LaLiga si Andriy Lunin no supera una prueba este viernes.

"Tenemos duda para mañana con Lunin, que ha tenido una pequeña molestia y se va a probar en el entrenamiento. Y si no está bien, total confianza en Fran. Es un gran portero, su único problema es que es joven. Le ha pasado a todos y antes o después llega tu momento. Si es mañana estaremos muy felices por él, porque estamos todos convencidos de que va a tener un gran futuro. Ninguna preocupación por nuestra parte", sentenció el de Reggiolo.

Ancelotti no opina sobre la decisión del CSD: "No es una pregunta para mí"

Respecto a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) que permite a Dani Olmo y Pau Víctor seguir inscritos hasta final de temporada, el italiano no se quiso mojar, aunque aclaró que no cree que sea un hecho que adultera la competición.

"No es una pregunta para mí. No quiero comentar este asunto", respondió inicialmente el técnico blanco cuando fue preguntado en su comparecencia sobre si se permiten al Barcelona cosas distintas a otros clubes. En una segunda pregunta sobre si el 'caso Olmo' adultera la competición, 'Carletto' respondió brevemente: "No, creo que no".

Tampoco quiso opinar sobre los clubes que sí cuestionaron la carta del Real Madrid contra el estamento arbitral y que ahora no han obrado de la misma manera con la decisión favorable al Barcelona.

"Hay libertad de opinión y también libertad de si alguno quiere hablar o no. Si nadie quiere hablar, está bien; no tenemos ningún problema en este sentido", manifestó el italiano.

Sobre la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, Ancelotti explicó que siempre se debe respetar a los rivales a la hora de afontar un partido por un título.

"Estamos muy felices de jugar una gran final y estar muy cerca del objetivo. La afición es la afición y puede opinar como quiera. El Barça está jugando muy bien, está en buena dinámica. Cuando juegas una final hay que respetar a todos los rivales. Hay mucho respeto por el Barcelona, por sus cualidades, pero también ellos respetan mucho al Real Madrid", analizó el de Reggiolo.

"No seré yo quien va a pedir salir de este club"

Carlo Ancelotti reiteró se deseo de cumplir su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026 y, pese a que de nuevo le sitúan entre los candidatos al puesto de seleccionador de Brasil, aseguró que él no pedirá salir del club blanco.

"Ya he contestado. No seré yo quien va a pedir salir de este club", zanjó el italiano sobre su futuro en el banquillo del Bernabéu.

Por último, Ancelotti reconoció que fue "una nueva experiencia" su declaración en la Audiencia Provincial tras ser acusado de defraudar más de un millón de euros a Hacienda, indicando que está a la espera de "la sentencia del juez".

"Ha sido una nueva experiencia y nada más. Ha pasado y ahora estamos esperando a la sentencia del juez", aseguró Ancelotti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com