El CSD da la razón al Barcelona: Dani Olmo y Pau víctor seguirán inscritos

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado el recurso de alzada presentado el pasado 7 de enero por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y el Barcelona, por lo que las licencias de ambos jugadores continúan en vigor.

El organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes no ha entrado a valorar el control económico ejercido por LaLiga, pero ha considerado nulo de pleno derecho el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga por carecer esta de competencia para denegar el visado previo y la licencia federativa de los futbolistas, como hizo a principios de enero.

"Con esta resolución, ambos jugadores mantienen su licencia en vigor. Esto es así porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido asimismo en sus alegaciones que "no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias", circunstancia exigida por la propia RFEF en su resolución del 30 de junio de 2022", afirma el fallo del CSD.

El mismo añade que "la carrera profesional de Dani Olmo y Pau Víctor ha estado protegida desde el pasado 8 de enero por la medida cautelar urgente que concedió el CSD con el único interés de evitar un daño irreparable hasta la resolución de este procedimiento".

Caso palcos VIP

El anuncia llega apenas un día después de que LaLiga anunciase que el Fútbol Club Barcelona no tiene a día de hoy saldo ni capacidad para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y que en sus estados financieros intermedios del primer semestre de la temporada 2024-2025 no se recoge importe referido sobre la operación relacionada con los palcos VIP en contra de lo comunicado por el club.

"De acuerdo con los referidos Estados Financieros Intermedios, y en aplicación de la NEP (Norma de Elaboración de Presupuestos), el FC Barcelona, con la suscripción de dicha operación corporativa, no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como 'Fair Play', para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Victor", apuntó LaLiga.

Airada respuesta de Laporta

La respuesta de Joan Laporta, presidente del Barcelona, no se hizo esperar y calificó el comunicado de LaLiga como "una intentona de desestabilizar a nuestro equipo".

"Tengo la sensación de que esto no es por casualidad: hoy nos jugamos una final contra el Atlético de Madrid y que se reactiven polémicas de este tipo no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo y a veces tengo la sensación de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo quieren ganar en los despachos", indicó Laporta.

"Como presidente del Barcelona esto no lo voy a permitir y voy a seguir defendiendo los intereses del club", anunció el presidente culé.

"Responderemos a LaLiga. Quieren atacar nuestros intereses. Ellos aprobaron los fichajes de Pau Victor y Olmo y ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué? ¿Hicieron un mal trabajo desde el principio cuando aprobaron las operaciones?", explicó Joan Laporta.

