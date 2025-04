Ancelotti, tranquilo y confiado en el juicio por fraude fiscal

Carlo Ancelotti ha llegado tranquilo, confiado en su inocencia y dispuesto a declarar al juicio en el que está acusado de presunto fraude fiscal por el que la Fiscalía le pide cuatro años y nueve meses de prisión por defraudar, presuntamente, algo más de un millón de euros.

Entre una gran expectación mediática el técnico del Real Madrid ha llegado pasadas las 9:30 de la mañana a la Audiencia Provincial de Madrid y ha dicho a los periodistas que no tiene previsto alcanzar un pacto con la Fiscalía y que, por contra, llega dispuesto a declarar.

A su llegada, Ancelotti estaba acompañado por su hijo, Davide, segundo entrenador del Real Madrid, y por su mujer, Mariann Barrena.

En concreto, Ancelotti está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid.

Según la Fiscalía, la deuda tributaria tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo al igual que el recargo de apremio de 243.593 euros y otros 47.298 por intereses, y además de la referida pena el fiscal reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de 3.186.237 euros.

Según la Fiscalía, en el periodo de 2013-2015, los años en los que estuvo entrenando al equipo blanco en su primera etapa (se fue en mayo de 2015), tan solo consignó las retribuciones de trabajo personal percibidas del contrato de trabajo en el Real Madrid pero "omitió todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas".

Habría acudido a sociedades interpuestas

En el escrito se detallaba que el entrenador de 64 años "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen" acudió a un "complejo y confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen "simulando" así la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real".

"Se valió de una sociedad para que se presentara ante el Madrid como titular de sus derechos de imagen"

Además, en julio de 2013 y en "paralelo" a su contrato con el Madrid se le otorgó un contrato privado en el que cedía el 50% de sus derechos de imagen a la entidad deportiva 'Vapia LLP': "Se valió de esta sociedad para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited", decía el informe de acusación de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El entrenador italiano del Real Madrid, no obstante, ya dijo la semana pasada que tiene plena confianza en el sistema legal: "No estoy preocupado pero si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la ley y voy a declarar con ilusión".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com