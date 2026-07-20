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Las promesas que ahora cumplirán los campeones del mundo: de tatuarse a De La Fuente a dejarse bigote

España ya tiene la segunda estrella y, con ella, llega el momento de saldar cuentas. Varios internacionales prometieron antes de la final que, si levantaban el Mundial, cumplirían estas promesas.

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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España ya tiene la segunda estrella y, con ella, llega el momento de saldar cuentas. Varios internacionales prometieron antes de la final que, si levantaban el Mundial, cumplirían retos de lo más llamativos.

La selección española ya es campeona del mundo y, además de las celebraciones, ha llegado la hora de cumplir las promesas. Durante las semanas previas a la final frente a Argentina, varios futbolistas de Luis de la Fuente lanzaron compromisos de lo más curiosos si conseguían levantar la Copa del Mundo. Ahora, tras la victoria en Nueva York, tendrán que demostrar que eran hombres de palabra.

Tatuarse la cara de Luis de la Fuente

La promesa más llamativa la protagonizaron Marc Cucurella, Álex Baena y Borja Iglesias. Los tres aseguraron en distintas entrevistas que, si España conquistaba el Mundial, se tatuarían la cara del seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Baena incluso fue un paso más allá y desveló que el tatuaje iría en la pierna izquierda, donde ya reúne la mayor parte de sus tatuajes relacionados con el fútbol.

El propio De la Fuente reaccionó entre risas tras la final: "Han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se le vea mucho", bromeó el seleccionador.

David Raya también pasará por el estudio

El portero David Raya también prometió hacerse un tatuaje si España ganaba el Mundial, aunque sin llegar al extremo de inmortalizar el rostro del entrenador. En su caso, explicó que se tatuaría algún motivo relacionado con la conquista del título.

Otra de las promesas más abiertas fue la de Fabián Ruiz. El centrocampista, en una entrevista concedida a Teledeporte, aseguró que sería la propia afición quien decidiría qué reto tendría que cumplir después del Mundial. Ahora serán los seguidores quienes tengan la última palabra.

Lamine Yamal y su "sacrificio estético"

Lamine Yamal también quiso implicar a su comunidad de seguidores. El joven futbolista prometió en uno de los vídeos de su canal de YouTube que, si España era campeona del mundo, llevaría barba y bigote durante tres semanas, algo que definió como "un sacrificio estético importante".

Además, anunció que sortearía 100 auriculares de la marca Beats entre sus seguidores para celebrar el título.

Pedri, Gavi y Ferran cambian de imagen

El Mundial también traerá cambios de 'look' en el vestuario español. Pedri prometió teñirse el pelo de blanco o rubio, un cambio de imagen que aseguró que nunca se haría en circunstancias normales.

Gavi, por su parte, apostó por un color mucho más llamativo y se comprometió a lucir el pelo de color rosa.

Quien irá todavía más lejos será Ferran Torres, que confesó que, si España conquistaba el Mundial, se raparía completamente la cabeza.

Con la segunda estrella ya bordada en el escudo, llega el momento de comprobar quién cumple su palabra y quién acaba pasando por el tatuador, la peluquería... o ambas.

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