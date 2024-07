Borja Iglesias llega a la presentación con el Celta en ¡un Seat Panda!

Borja Iglesias protagonizó este lunes unas de las imágenes del verano futbolístico al llegar a su presentación con el Celta de Vigo, en la ciudad deportiva de A Madroa, al volante de un Seat Panda de color celeste. El delantero gallegó regresa a 'casa' tras marcharse en 2017 rumbo al Zaragoza. Tras su paso por el equipo maño, recaló en el Espanyol antes de fichar por el Betis, club en el que ha militado las últimas cinco temporadas anotando 39 goles.

"Me siento muy feliz y orgulloso de estar aquí. Hace unos cuantos años tuve que salir, pero durante todo este tiempo muchas veces pensé en esta posibilidad porque aquel paso fue muy efímero", indicó Borja Iglesias ante unos 500 aficionados del Celta de Vigo.

"Espero devolver todo ese cariño con mucho trabajo, ojalá podamos vivir una temporada ilusionante porque creo que nos lo merecemos todos. No me daba llegar este momento. Hoy cuando llegué a la ciudad deportiva tuve la sensación de que nunca me había marchado. Para mí es un sitio muy especial porque fue donde debuté", destacó Borja Iglesias, a quien sus padres, Marcelino y Maite, le quisieron dar una sorpresa con la presencia en el acto de su abuela Teresa, de 84 años.

"Estoy encantada de verlo aquí de nuevo porque sufrí muchísimo cuanto marchó. Borja es especial, he rezado mucho para que volviera", comentó la abuela del máximo goleador histórico del filial del Celta y sustituto del noruego Jorgen Strand Larsen en la plantilla dirigida por Claudio Giráldez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com