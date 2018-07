Benzema, apartado de la selección francesa por su implicación en el caso Valbuena

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no podrá ser convocado por la selección de su país hasta que se aclare su situación judicial, tras haber sido imputado por un presunto chantaje a su compañero Mathieu Valbuena, afirmó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet.

El presidente aseguró en una multitudinaria rueda de prensa que el seleccionador, Didier Deschamps, "está al corriente de la decisión" y "la acepta aunque no le hace feliz".

Le Graet aseguró que la sanción puede llegar incluso hasta la Eurocopa de junio si antes no hay una resolución del caso Valbuena, en el que Benzema está imputado por complicidad de chantaje con un vídeo sexual al jugador del Lyon.

"Si hay cambios, los estudiaremos", aseguró el presidente de la FFF, que urgió a la jueza que instruye el caso a acelerarlo y, si es posible, hacerlo antes de la próxima convocatoria de Francia, prevista para finales de marzo próximo.

Agregó que la jueza no ha aceptado por el momento que la FFF sea parte civil en el caso, por lo que no tienen acceso al dossier de instrucción.

Le Graet afirmó que, a su juicio, el caso "está vacío en tres cuartas partes" e "inflado" por los medios de comunicación y se mostró convencido de que un cara a cara entre ambos jugadores ante la jueza lo resolverá.

"Creo que Karim está atrapado por algo que le supera y montado por el instigador" del chantaje, dijo. A partir de ahí, deseó que Valbuena pueda perdonar a Benzema y que ambos regresen a la selección francesa.

El presidente de la FFF señaló que no tenía muchas opciones dada la amplitud mediática que ha cobrado el caso y dado que la jueza que imputó a Benzema le impuso como medida cautelar la imposibilidad de entrar en contacto con Valbuena.

Le Graet, que hasta ahora había protegido al delantero del Madrid y le había amparado en la presunción de inocencia, señaló que las declaraciones de Valbuena ante la jueza le hicieron tomar la decisión de apartarle del equipo. Pese a todo, defendió al jugador, del que dijo que se está dando una imagen equivocada.

"Siempre he dicho que es una persona formidable y un gran jugador de fútbol. Nació en un barrio muy complicado y no ha cambiado de amigos. Sus amistades no han cambiado pero él es un hombre muy mediático, que ha ganado mucho dinero", aseguró en forma de explicación de la situación.

Le Graet reconoció que Benzema "no es bueno en comunicación" y que se centra en el fútbol, lo que le ha podido perjudicar en el caso. Pero añadió que "no es fácil ser titular en el Real Madrid" y que su rendimiento deportivo, incluido su último partido en el que marcó tres tantos, es "irreprochable".