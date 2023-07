Bellingham y Joselu se desatan en Houston

Jude Bellingham y Joselu, con dos tantos fantásticos, se estrenaron este miércoles como goleadores del Real Madrid en esta pretemporada y marcaron el rumbo para que los merengues vencieran 2-0 al Manchester United, su segundo triunfo en dos amistosos en esta gira por Estados Unidos.

"El Real Madrid es el club más grande y tiene que aspirar a lo máximo"

Fue un show de Jude Bellingham: "Estoy muy feliz. Contento de sumar y aportar al equipo en todo lo que pueda. Ojalá este gol sea el primero de muchos", dijo en zona mixta tras el encuentro. "Ahora mismo estoy feliz, tranquilo, disfrutando de la vida en este club. Los compañeros me han acogido muy bien desde el primer día”, señaló sobre sus primeros días en el Real Madrid.

Un Bellingham que fue nombrado mejor jugador del partido de pretemporada entre Real Madrid y Manchester United y que se puso metas altas para la temporada. "El objetivo es ganar todos los títulos. El Real Madrid es el club más grande y tiene que aspirar a lo máximo", abundó.

Bellingham ya dejó huella en el triunfo frente al Milan (3-2) y en esta ocasión se lució con un gol tempranero en el que aprovechó un pase de Rüdiger a la espalda de una defensa del Manchester United dormida, controló de forma perfecta con la izquierda y la picó con maestría con una vaselina por encima de Onana para sumar su primera diana como jugador blanco.

Chilena de Joselu

Ya en el desenlace del encuentro, un Joselu muy insistente tuvo premio a su esfuerzo con una chilena a centro de Lucas Vázquez para cerrar por todo lo alto el 2-0 final. "¿La chilena? Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo. Estaba un poco molesto por la ocasión que había tenido de cabeza, pero contento porque es un partido de preparación. El balón viene alto, no me lo pienso… no es la primera vez que lo intento y salió bien", analizó Joselu tras el partido.

Bellingham y Vinícius Jr. brillaron en una primera parte en la que el Madrid fue superior, mientras que la segunda parte el Manchester United mejoró y el partido resultó más equilibrado.

Todavía con la ausencia de Arda Güler, que sigue sin debutar con la camiseta blanca por molestias físicas, el Madrid llegará con buenas sensaciones a su próximo duelo de este tour en el Clásico ante el Barcelona del sábado 29 de julio en Dallas.

Ancelotti da la plantilla por cerrada

Carlo Ancelotti aseguró que su plantilla "está muy bien así" cuando fue cuestionado sobre una posible llegada del francés Kylian Mbappé al conjunto blanco: "La plantilla está muy bien así. Estamos completos", señaló en zona mixta instantes antes de no querer contestar al ser cuestionado por el nombre propio de Mbappé.