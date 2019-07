El agente del galés Gareth Bale, Jonathan Barnett, vuelve a estar en la boca de todos al asegurar que "nunca hubo relación" entre su representado y el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

No es nuevo ver al representante defender a capa y espada a Gareth Bale, pero ahora, además, arremete contra el míster en una publicación francesa. "Es simple, a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido", relató el Barnett.

Hace unos días, Barnett ya habló sobre le técnico francés: "Zidane es una vergüenza, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid".

"Si Gareth se va es porque él quiere"

En esta misma línea, Barnett hizo unas declaraciones el pasado mes de mayo en las que arremetía de nuevo contra el máximo responsable técnico blanco: "Él quiere quedarse. No estoy seguro de que el señor Zidane quiera que se quede, pero en este momento Gareth quiere quedarse. Tiene un contrato hasta 2022. Ha sido y es, en mi opinión, uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Este juego es un juego de opiniones y el señor Zidane no piensa eso. Esa es su opinión y no lo criticaré".

"Si Gareth se va es porque él quiere, no porque Zidane ni el Real Madrid le empuje. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, y su futuro seguirá estando en un gran club", manifestó Barnett al ser cuestionado por si 'Zizou' era el responsable de la supuesta salida del galés.