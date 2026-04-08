Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions League

Mientras colea la polémica del partido del sábado en el Metropolitano, irrumpe la Champions en el Camp Nou para medir de nuevo al Barça y al Atlético de Madrid por un puesto en las semifinales de la Champions League.

Los azulgranas, líderes de Liga, llegan a esta ida como favoritos sabiendo que han ganado todos los partidos como local esta temporada excepto uno (1-2 ante el PSG en la liguilla de Champions). Todo lo contrario que un Atlético que apenas ha vencido en ocho de los 24 que ha disputado lejos del Metropolitano en todas las competiciones, y dos de esas victorias fueron ante Atlético Baleares y Deportivo en Copa del Rey.

En sus dos visitas al Camp Nou esta temporada han perdido por 3-1 (Liga) y 3-0 en semifinales de Copa, un resultado que aun así le valió para meterse en la final tras ganar 4-0 en la ida en Madrid. El equipo del Cholo planteará un partido desde la defensa, con transiciones rápidas y buscando el mejor resultado para la vuelta.

Bajas en ambos equipos

En cuanto a las bajas, en los locales no estarán Bernal, de Jong, Christensen y Raphinha, mientras que el Cholo no podrá contar con Barrios, Cardoso, Giménez y Oblak.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Olmo, Pedri, Rashford, Fermín, Lamine y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso; Ruggeri Hancko Pubill Molina; Lookman, Koke, Llorente, Simeone; Griezmann y Julián

Horario y dónde ver el Barça-Atlético

La ida de cuartos de final de la Champions entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 8 de abril en el Camp Nou a las 21:00, un partido que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, el resultado y la última hora.

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