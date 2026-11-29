El Barça ha aprovechado la inesperada derrota del Real Madrid ante el Alavés para ampliar el liderato liguero después de ganar al Deportivo de la Coruña en Riazor (1-5). Los azulgrana han enlazado su sexta victoria consecutiva para asestar un pequeño golpe a la competición doméstica poniéndose con seis puntos de ventaja respecto a los madridistas y cinco con el Atleti, que es segundo por delante de su vecino.

El Barça asesta otro golpe a la Liga

En un Riazor que históricamente se le ha atragantado más de la cuenta, el equipo de Flick golpeó nada más empezar el duelo con el gol de Lamine en el minuto 1. Salió en tromba el Barça pero reaccionó ipso facto el Dépor de mano del exculé Aubameyang. Riazor vivió dos goles en apenas nueve minutos y después sufrió una tromba de ocasiones y fútbol ofensivo de los catalanes. Olmo volvió a desequilibrar el marcador en el minuto 20 y solo Leo Román evitó la sentencia antes del descanso.

Pero no después, porque el líder salió con ganas de marcar el tercero y dejarse de 'historias'.

Raphinha fue el gran protagonista del partido y de la segunda parte, el brasileño volvió a su mejor versión marcando un espectacular hat-trick que le impulsa a los 18 goles en Liga, cuatro más que Mbappé, y que le sigue postulando como el mejor y más decisivo jugador de la temporada hasta el momento.

El Barça prolonga su invicto lejos del Camp Nou (siete victorias en siete partidos) y amplia su diferencia en Liga respecto al Madrid, que se vuelve a alejar (-6). El Atleti se mantiene segundo a cinco de los azulgrana.