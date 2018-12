Athletic y Sporting también se clasifican para los octavos de final de la Copa del Rey

El Athletic Club estará en el bombo del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey tras dejar en la cuneta a la Sociedad Deportiva Huesca, a la que también goleó en la vuelta de dieciseisavos, en lo que supuso el debut de Gaizka Garitano en el banquillo del conjunto bilbaíno.

Al Athletic, con sendos dobletes de Aritz Adúriz y de Iñaki Williams, no le hizo falta hacer valer el 4-0 de la ida, que ya había dejado sentenciada la eliminatoria en San Mamés, para pasar de ronda en un encuentro marcado por dicho resultado que hizo que pareciera más un bolo de pretemporada que uno de competición oficial.

Con todo decidido ya, y con ambos equipos pensando en sus respectivos enfrentamientos ligueros del fin de semana, el partido fue aburrido y con escasa tensión.

El Sporting, fuerte también en Ipurua

El Real Sporting de Gijón estará en el bombo de la siguiente ronda de la Copa del Rey después de eliminar, de forma merecida, al Eibar, en el cómputo de ambos partidos, pese a que los armeros fueron capaces de no perder al menos en Ipurúa, después de ir perdiendo 0-2. El Eibar arrancó el partido, como no podía ser de otra manera, teniendo que remontar el resultado adverso del partido de ida (2-0), presionando y achuchando al Sporting desde la posesión del balón.

Mendilibar efectuó un doble cambio en el descanso, dando entrada a Cote y De Blasis, por Hervías y Pere Milla, que sin duda no han sabido aprovechar sus oportunidades en ninguno de los dos partidos frente al Sporting. Un castigo evidente y la búsqueda de no perder el partido podían estar detrás de esta decisión, en vista de que remontar la eliminatoria ya era prácticamente imposible. Y no fueron mal los cambios, ya que Cucurella acortó distancias en el marcador en el minuto 53, abriendo un pequeño rayo de esperanza en Ipurua.

El tanto espoleó al Eibar, y los siguientes minutos fueron de dominio local, con llegadas peligrosas por las bandas, pero sin gol. Los minutos seguían pasando, y el Eibar quería al menos no perder el partido para no verse antes del choque liguero del domingo contra el Levante con una derrota en casa. La segunda parte seguía siendo armera, y la eliminatoria merecidamente asturiana, pero no llegaba el gol de la igualada.

Dani Martín salvó el empate a disparo de Jordán en el 82, en su octava parada en el choque. Los minutos pasaban y el Sporting ralentizaba el partido, sabedor de que su eliminatoria había sido impecable, mientras que el Eibar, herido en su orgullo, luchaba y luchaba sin llegar a materializar ninguna ocasión. Pero tanto va el cántaro a la fuente, que finalmente Charles logró igualar la contienda cuando el partido agonizaba.