Barcelona - PSG: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

El Barcelona de Lamine Yamal recibe este miércoles al PSG, actual campeón de Europa, en el partido más destacado de la tercera jornada de la Champions League. Montjuic albergará esta noche un auténtico partidazo entre dos de los mejores equipos de Europa, el Barça de Hansi Flick contra el PSG de Luis Enrique.

El campeón de Europa llega a la ciudad condal con cuatro bajas muy relevantes: Marquinhos, Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique no podrá contar ante el Barça ninguno de los tres futbolistas que formaron su delantera titular en la pasada final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán. La buena noticia para el entrenador asturiano es la vuelta de dos piezas clave como Joao Neves y Fabián Ruiz, pese a que el mediocentro español está lejos de su mejor momento de forma.

Por su parte, Hansi Flick no podrá contar con Raphinha, Joan Garcia, Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen, aunque el entrenador alemán recupera a Alejandro Balde. El Barça llega al partido tras encadenar cinco triunfos consecutivos y con Lamine Yamal otra vez disponible y siendo letal, como demostró el pasado domingo ante la Real Sociedad.

Tanto PSG como Barcelona lograron la victoria en la primera jornada, el Barça lo hizo ganando a domicilio al Newcastle (1-2) en St James' Park gracias al doblete del extremo inglés Marcus Rashford. Por su parte, el PSG goleó al Atalanta (4-0) en el Parque de los Príncipes, con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Posibles onces del Barcelona - PSG

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián; Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

Horario y dónde ver el Barcelona - PSG de la Champions League

El Barcelona - PSG, partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League 2025 -26, se jugará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Olímpico Lluis Companys.

