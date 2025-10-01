Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Barcelona - PSG: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Barcelona - PSG de la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el NewcastleReuters

Publicidad

El Barcelona de Lamine Yamal recibe este miércoles al PSG, actual campeón de Europa, en el partido más destacado de la tercera jornada de la Champions League. Montjuic albergará esta noche un auténtico partidazo entre dos de los mejores equipos de Europa, el Barça de Hansi Flick contra el PSG de Luis Enrique.

El campeón de Europa llega a la ciudad condal con cuatro bajas muy relevantes: Marquinhos, Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique no podrá contar ante el Barça ninguno de los tres futbolistas que formaron su delantera titular en la pasada final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán. La buena noticia para el entrenador asturiano es la vuelta de dos piezas clave como Joao Neves y Fabián Ruiz, pese a que el mediocentro español está lejos de su mejor momento de forma.

Por su parte, Hansi Flick no podrá contar con Raphinha, Joan Garcia, Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen, aunque el entrenador alemán recupera a Alejandro Balde. El Barça llega al partido tras encadenar cinco triunfos consecutivos y con Lamine Yamal otra vez disponible y siendo letal, como demostró el pasado domingo ante la Real Sociedad.

Tanto PSG como Barcelona lograron la victoria en la primera jornada, el Barça lo hizo ganando a domicilio al Newcastle (1-2) en St James' Park gracias al doblete del extremo inglés Marcus Rashford. Por su parte, el PSG goleó al Atalanta (4-0) en el Parque de los Príncipes, con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Posibles onces del Barcelona - PSG

  • FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.
  • PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián; Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

Horario y dónde ver el Barcelona - PSG de la Champions League

El Barcelona - PSG, partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League 2025 -26, se jugará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Olímpico Lluis Companys.

El partido entre el Barcelona y el PSG se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los golpes, el resultado en vivo y la crónica del encuentro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz impera en Tokio ante Taylor Fritz y conquista su octavo título del año

Carlos Alcaraz con el trofeo de Tokio

Publicidad

Deportes

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Barcelona - PSG: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

Julián Álvarez y Griezmann celebra un gol ante el Eintracht de Francfort

El Atlético sigue de dulce y golea al Eintracht de Fráncfort en la Champions (5-1)

Xabi Alonso observa a sus jugadores ante el Kairat Almaty

Xabi Alonso, rendido ante Mbappé: "Puede hacer una temporada espectacular"

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles ante el Kairat Almaty
Champions League

Un letal Kylian Mbappé comanda la goleada del Real Madrid en Almaty (0-5)

Koke, tras la acción ante Augusto Batalla
Fútbol

El CTA opina que Koke debió ser expulsado ante el Rayo Vallecano y respalda el arbitraje de Alberola Rojas

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio
ATP500 Tokio

La confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales"

El tenista murciano reflexiona sobre la actual temporada, en la que ha ganado ocho títulos y suma 67 triunfos.

Carlos Soria, a su llegada a España tras coronar el Manaslu
Alpinismo

Carlos Soria, tras conquistar el Manaslu: "Me he dado cuenta que tengo 86 años"

El alpinista abulense atiende a Antena 3 Deportes a su llegada a España, después de conquistar el Manaslu (8.163 metros) a sus 86 años.

Carlos Alcaraz, en acción ante Fritz en la final de Tokio

Así cerró Alcaraz la final ante Taylor Fritz: tres dejadas en el último juego para coronarse en el ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz, en un partido en Tokio

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas y..."

Hansi Flick, en rueda de prensa antes del duelo ante el PSG

Hansi Flick, a Lamine Yamal: "Para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro"

Publicidad