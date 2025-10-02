Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La temeridad de un ciclista del Kern Pharma en una carretera de Barcelona

En las imágenes que se han difundido, el ciclista del Kern Pharma se salta la mediana en varias ocasiones, invadiendo el carril contrario de forma temeraria.

Imagen de archivo de una prueba ciclista

Imagen de archivo de una prueba ciclistapixabay.com

El Kern Pharma ha emitido un comunicado en sus redes sociales este jueves para condenar la acción de uno de sus ciclistas, al parecer Kiko Galván, que aparece en unas imágenes grabadas desde un vehículo saltándose en varias ocasiones la mediana de una carretera e invadiendo el carril contrario.

"Desde el Equipo Kern Pharma lamentamos profundamente y pedimos disculpas por una acción que no refleja los valores que defendemos: un respeto a la seguridad vial que es fundamental en nuestro deporte y que promovemos en nuestra actividad competitiva y nuestra labor formativa. Asumimos nuestra responsabilidad y ya se han tomado medidas disciplinarias al respecto", respondía el Kern Pharma a la publicación de Instagram en la que se podía ver la temeridad del ciclista en la carretera L'Arrabassada.

Posteriormente, el equipo ciclista emitía un comunicado en su cuenta de X mostrando "su indignación por las imágenes difundidas de uno de nuestros ciclistas incumpliendo gravemente las normas de seguridad vial".

"El Equipo Kern Pharma reitera su más alto y firme compromiso con la seguridad en la carretera, tanto dentro de la competición como fuera de la misma. El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa diario con los ciclistas", añade el comunicado del Kern Pharma.

El equipo ciclista informa que "está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que actitudes y situaciones como las sucedidas no se repitan en un futuro".

"Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando para reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial", concluye el comunicado del Kern Pharma.

En las imágenes, difundidas el miércoles y grabadas por algunos conductores se puede ver como el ciclista del Kern Pharma se salta en varias ocasiones el pequeño badén colocado en la mediana para evitar adelantamientos en la carreta BP-1417 de l'Arrabassada de Barcelona.

